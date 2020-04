Найбільший в світі літак «Мрія» доставить медичні вироби до США

Український літак «Мрія» здійснить перельоти до США з Азії, щоб доставити медичне обладнання та предмети захисту для медперсоналу. Про це виданню BuzzFeed повідомив заступник директора «Антонов» Віталій Шост.

Перший переліт буде здійснено з Шанхая до міста Коламбус в американському штаті Огайо, говорить Шост.

Крім захисних масок, костюмів та дезінфекційних засобів, деякі поставки можуть включати апарати штучої вентиляції легень, повідомив видання керівник «Укроборонпрому» Айварас Абромавічус.

Як раніше повідомляв «Голос Америки», «Мрія» здійснила доставку медичних товарів з Китаю до Польщі.

Також літаки Антонов виконують перельоти в рамках програм НАТО з подолання епідемії COVID-19.

Через програму НАТО зі Стратегічних міжнародних вантажних авівперевезень (SALIS), дев‘ять країн НАТО ( Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина та Словенія) мають доступ до п‘яти літаків Ан-124, йдеться на сайті НАТО.

Попит на послуги вантажних літаків в світі зростає і кількість замовлень на літаки «Антонов» зросла на 40%. Літаки заброньовані практично на весь травень, говорить Шост. Переліт «Мрії» може коштувати 30 000 доларів на годину, пише BuzzFeed.

США, в свою чергу, допомагають Україні долати епідемію. Державний департамент повідомив про надання більше 9 мільйонів доларів допомоги Україні в цих зусиллях.

