В Білому домі критично поставились до заклику ВООЗ запровадити мораторій на додаткові щеплення від COVID-19

Речниця Білого дому Джен Псакі назвала «хибним вибором» заклик Всесвітньої організації з охорони здоров‘я запровадити мораторій на додаткові щеплення від COVID-19.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус у середу закликав країни утриматись від проведення третіх додаткових щеплень від COVID-19, побоюючись нестачі вакцини для бідніших країн.

«Ми не маємо сприймати те, що країни, які вже використали більшість світових поставок вакцин, використовуватимуть ще більше... в той час, як найбільш вразливі люди в світі залишаються незахищеними», - заявив Гебреєсус.

У Білому домі заперечили зв‘язок між поставками вакцини бідним країнам та проведенням додаткових щеплень. «Ми можемо робити і те і інше», - зауважила Псакі у коментарі щодо заяви Гебреєсуса.

Як повідомляв «Голос Америкки», США вже надали більше 110 мільйонів доз вакцини іншим країнам у світі. З цієї кількості 2 млн доз надійшло для України.

За даними ООН, США надали більше вакцин світові, ніж всі інші країни разом. Цього місяця США також планують надати іншим країнам ще 500 мільйонів доз вакцини Pfizer, заявила Псакі.

«Також ми маємо достатні запаси в країні, щоб забезпечити доступ до вакцини для кожного американця», - додала вона.

Наразі влада США вивчає необхідність застосування третьої дози вакцини Pfizer для посилення захисту від коронавірусу.

Американські урядові установи, включаючи Федеральну адміністрацію з контролю над продуктами харчування та ліками, Національні інститути здоров‘я та Центри з контролю над захворюваннями, у своїй спільній заяві в липні оголосили, що вивчення питання про необхідність додаткового щеплення від COVID-19 триває.

«Ми продовжуємо вивчати нові дані, що надходять і будемо інформувати громадськість. Ми готові до додаткових щеплень, якщо та коли наукові дані підтвердять так необхідність», - йдеться у заяві.

Ізраїль же почав щеплення третьою дозою Pfizer осіб старше 60 років.

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