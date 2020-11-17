Ілон Маск може стати третьою найбагатшою людиною світу на тлі включення Tesla до S&P

Індексний комітет Standard & Poors та Dow Jones в понеділок оголосив про включення компанії Ілона Маска Tesla до одного з провідних американських фондових індексів S&P 500.

На тлі цієї новини, акції Tesla понеділок зросли на 13%, адже фондові компанії, які в своїй інвестиційній стратегії наслідують індекси, тепер мають придбати і акції Tesla.

В результаті статки Маска збільшились на 15 мільярдів доларів до 117,5 мільярда доларів, підрахував Індекс мільярдерів Bloomberg. Маск може обійти за статками Марка Цукерберга, засновника соцмережевої компанії Facebook і стати третьою найбагатшою людиною планети.

Автовиробник Tesla увійде до індексу з 21 грудня і потрапить до десятки найбільш дорогих компаній індексу, на основі цін на акції на час закриття торгів в понеділок, зауважують ЗМІ.

Ці декілька днів стали багатими на події для Маска, який повідомив у соцмережах, що, ймовірно, має помірний випадок COVID-19. Також цього тижня ракета, розроблена його компанією, доставила астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

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