Ціни на американську нафту впали до найнижчого рівня з 1999 року

В понеділок ціни на американську нафту WTI впали на 20% до найнижчого рівня з 1999 року, повідомляють ЗМІ.

Попит на нафту у США впав через пандемію COVID-19 і запроваджені обмеження на подорожі, перельоти та частину економічної діяльності.

Резерви нафти продовжили зростати у США, що поставило питання про можливості її зберігання. З початку місяця запаси в резервах у місті Кашінг, де знаходяться найбільше сховище нафти в США, зросли на 50%, повідомляє ВВС з посиланням на дані банку ANZ. «Це бажання позбутись нафти за будь-яку ціну і ніхто, справді ніхто не хоче замовляти, коли сховища Кашінг щохвилини заповнюються», - цитує видання слова голови з ринкових стратегій Axicorp Стівена Айнесса.

Падіння цін на американську нафту прискорилось на тлі новин про те, що попередні наміри відкрити економіку, озвучені президентом США Дональдом Трампом, наштовхнулись на критику місцевої влади окремих штатів та низки епідеміологів.

Нафта марки брент, що більше використовується в Європі, також впала в ціні на 2,6% в понеділок.

Як повідомляв «Голос Америки», Раніше цього місяця країни ОПЕК та інші країни, включно з Росією, домовились про зниження видобутку нафти на 9,7 барелів на день - найбільше скорочення за всю історію організації.

Канада, США та Норвегія також заявили, що компанії цих країн зменшують виробництво, однак утримались від запровадження обмежень.

Все ж зменшення не стало визначальним для стабілізації світових нафтових цін.

«Не існує реалістичної угоди, яка б достатньо скоротила пропозицію, щоб компенсувати короткострокові втрати в попиті. Однак минулотижневі досягнення є гарним стартом», - йдеться у звіті, який Міжнародне енергетичне агентство IEA видає щомісяця.

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