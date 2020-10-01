Президенти США, Франції, Росії засудили насильство в Нагірному Карабаху

Президент США Дональд Трамп разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та російським президентом Володимиром Путіним, які очолюють Мінську групу ОБСЄ, видали спільну заяву в якій засудили ескалацію насильства в Нагірному Карабаху і закликали «відповідні збройні сили негайно припинити протистояння».

«Ми також закликаємо лідерів Вірменії та Азербайджану без зволікань поновити змістовні доброчесні переговори, без попередніх умов, під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ», - йдеться в тексті заяви, оприлюдненій Радою Національної безпеки США.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який заявляв про підтримку Азербайджану, відкинув заклики до припинення протистояння.

Вчора Рада Безпеки ООН закликала Вірменію та Азербайджан “негайно припинити бойові дії”, що тривають з неділі​ у районі Нагірний Карабах.

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