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Президенти США, Франції, Росії засудили насильство в Нагірному Карабаху

Фото: військовий Вірменії проводить постріл в бік азербайджанських позицій в Нагірному Карабаху, 29 вересня 2020 року

Президент США Дональд Трамп разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та російським президентом Володимиром Путіним, які очолюють Мінську групу ОБСЄ, видали спільну заяву в якій засудили ескалацію насильства в Нагірному Карабаху і закликали «відповідні збройні сили негайно припинити протистояння».

«Ми також закликаємо лідерів Вірменії та Азербайджану без зволікань поновити змістовні доброчесні переговори, без попередніх умов, під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ», - йдеться в тексті заяви, оприлюдненій Радою Національної безпеки США.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який заявляв про підтримку Азербайджану, відкинув заклики до припинення протистояння.

Вчора Рада Безпеки ООН закликала Вірменію та Азербайджан “негайно припинити бойові дії”, що тривають з неділі​ у районі Нагірний Карабах.

Дивіться також: Студія Вашингтон. США засуджують ескалацію насильства у Нагірному Карабасі

Студія Вашингтон. США засуджують ескалацію насильства у Нагорному Карабасі
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Студія Вашингтон. США засуджують ескалацію насильства у Нагорному Карабасі

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Пожежі на Луганщині: дев'ять людей загинуло. Відео
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Пожежі на Луганщині: дев'ять людей загинуло. Відео

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Пожежі на Луганщині: дев'ять людей загинуло. Відео

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