Кожна третя жінка у світі зазнавала насильства - ВООЗ

736 мільйонів жінок у світі зазнавали фізичного чи сексуального насильства впродовж свого життя. Про це йдеться у доповіді ВООЗ.

Молоді жінки є в групі найбільшого ризику. Чверть жінок у віці 15-24 роки, які перебували в стосунках, ставали жертвою насильства з боку свого партнера.

Найбільше жінки зазнають насильства в Океанії, Південній Азії та Південній Африці, де 33% - 51% жінок у віці 15-49 років потерпають від насильства з боку свого партнера. Найнижчий рівень насильства - в Європі (16-23%), Центральній Азії (18%) Східній Азії (20%) та Південно-Східній Азії (21%).

Ця доповідь, проведена за ініціативою робочої групи ООН, стала наймасштабнішим дослідженням насильства проти жінок за всю історію. Дослідження стосується періоду з 2000 по 2018 роки і не охоплює період пандемії COVID-19.

Дослідники заявляють, що карантинні обмеження часів пандемії погіршили ситуацію і створили «тіньову пандемію» насильства.

Кожен уряд має вжити потужних заходів, щоб це вирішити і долучити до цього рішення жінок

«Надзвичайно непокоїть, що це збочене насильство, яке вчиняють чоловіки проти жінок, не лише триває без змін, але є найгіршим для молодих жінок віком 15-24 роки, які також можуть бути молодими матерями. І ця ситуація виникла до обмежень на пересування, введених у час пандемії, - говорить виконавчий директор ООН у справах жінок Фамзіль Мламбо-Нгука. - Ми знаємо, що низка подій пов‘язаних з COVID-19 призвели до «тіньової пандемії» із збільшенням повідомлень про насильство різних видів проти жінок та дівчат. Кожен уряд має вжити потужних заходів, щоб це вирішити і долучити до цього рішення жінок».

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