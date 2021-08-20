НАТО: «Ми не дозволимо, щоб терористи загрожували нам з Афганістану»

НАТО припиняє підтримку влади Афганістану, а будь-який майбутній уряд Афганістану повинен буде виконувати міжнародні зобов‘язання країни: захищати права всіх афганців, включно з жінками, дітьми та представниками меншин, поважати верховенство права, надавати доступ для гуманітарної допомоги і забезпечити, що Афганістан більше ніколи не стане прихистком терористів.

З такою заявою виступили міністри закордонних справ країн НАТО після засідання в п’ятницю.

Під час засідання міністри обговорили ситуацію в Афганістані і домовились координувати зусилля з евакуації з країни громадян країн НАТО та тих афганців, яким загрожує небезпека.



Афганістан не повинен знову перетворитись на прихисток для терористів, наголосили посадовці. «Минулі 20 років ми успішно не дозволяли терористам мати прихисток в Афганістані для проведення нападів. Ми не дозволимо будь-яким терористам погрожувати нам», - йдеться в заяві.

Посадовці закликали до негайного припинення насильства в Афганістані і висловили глибоке занепокоєння, через «серйозні порушення прав людини, що відбуваються в країні». Вони також висловили підтримку громадянському суспільству країни.

Як повідомляв «Голос Америки», з Афганістану надходять повідомлення про посилення репресій.

Бойовики Талібану вбили родича журналіста Deutsche Welle і «серйозно поранили іншого» родича, повідомив німецький мовник. Сам журналіст перебуває в Німеччині.

«Вбивство близького родича одного з наших редакторів Талібаном вчора є невимовно трагічним, - заявив генеральний директор DW Петер Лімбург, - це свідчить про значну небезпеку, в якій перебувають наші співробітники та їхні родини в Афганістані».

Він додав, що «Талібан вже проводить організовані пошуки журналістів як в Кабулі, так і в провінціях», - заявив він.

Репортери без кордонів закликали Раду Безпеки ООН зібратись для обговорення ситуації зі ЗМІ в Афганістані.

«Майже 100 медійних ресурсів припинили діяти за останні тижні, а сотні журналістів переховуються і намагаються виїхати з країни. Ті ЗМІ, які продовжують діяти, роблять це відповідно до умов, створених новими господарями країни», - йдеться у зверненні організації.

Норвезький центр світового аналізу повідомляє, що Талібан полює на осіб, пов‘язаних із попередньою адміністрацією а також, тих, хто співпрацював з НАТО, пише Reuters.

В статті використано матеріали Reuters.

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