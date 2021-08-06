“Для України це літо буде довгим і спекотним”. Експерти США про навчання “Запад 2021”

В понеділок починаються військові навчання «Запад-2021», які Росія проводить спільно з Білоруссю та Китаєм. На першому етапі навчання будуть проводитись на сході Росії та в Китаї. З 10 вересня починається другий російсько-білоруський етап.

Начальник генерального штабу Білорусі Віктор Гулевич заявив, що спільні навчання «є оборонними і підтрверджують курс Республіки Білорусь на зміцнення регіональної безпеки а також відданість виконання союзних зобов‘язань з Російською Федерацією».

Про те, чого варто очікувати від російських навчань дискутували експерти Центру Європейської стратегії США під час круглого столу, що відбувся в режимі онлайн у четвер.

Американські експерти наголосили на недостатній прозорості навчань, які проводить Росія, і, зокрема на тому, що кількість заявлених військових задіяних у навчаннях видається надто малою.

Росія являється учасницею ОБСЄ і має виконувати вимоги закріплені у Віденському документі щодо прозорості військових навчань та запрошення спостерігачів, зауважив під час дискусії Алек Тєрськи, радник Гельсінської комісії США. Він наголосив, що Росія не виконує ці вимоги і навів в якості прикладу нещодавнє накопичення сил поблизу кородну з Україною.

Росія бойкотувала зустріч організовану керівництвом ОБСЄ, щоб, згідно з вимогами Віденського документа, дати можливість Росії роз‘яснити свої наміри щодо пересування військ, додав Тєрськи. Він відзначив, що позиції Кремля з того часу не змінилась.

Наскільки я розумію, заявлена кількість [військових задіяних у навчаннях] надто мала, щоб заслуговувати на довіру. Видається, що Москва не має жодного наміру відповідати вимогам прозорості

«З наближенням навчань «Запад» у вересні, ми не бачимо сигналів про те, що підхід [Росії] змінився, - вказує експерт. - Наскільки мені відомо, щонайменше було надіслано повідомлення про ці навчання країнам-учасницям ОБСЄ. Наскільки я розумію, заявлена кількість [військових задіяних у навчаннях] надто мала, щоб заслуговувати на довіру. Видається, що Москва не має жодного наміру відповідати вимогам прозорості».

Колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес наголосив, що недостатня прозорість щодо навчань а також загальний контекст посилення репресій з боку білоруського режиму є джерелом занепокоєння для країн регіону і, зокрема, України.

«Це літо буде довгим та спекотним для України, - зазначив Годжес. - Це не гра: тисячі військових та кораблів вже є поблизу України, щодня на Донбасі стаються десятки порушень режиму припинення вогню. 45 українських військовослужбовців було вбито під час так званого «режиму припинення вогню».

Він також зауважив, що Росія вже почала перекидати війська для навчань - значно раніше, ніж протягом подібних навчань чотири роки тому. «Це дуже коштовна операція», - зазначив експерт.

Годжес закликав політиків на Заході серйозно сприймати загрози, які надходять з Росії для регіону. Годжес відкинув аргумент про те, що Росію не варто провокувати.

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