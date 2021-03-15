Неурядові організації звинувачують бойовиків «Групи Вагнера» у катуваннях в Сирії

Три неурядові організації, французька «Міжнародна федерація за права людини» (FIDH), сирійський «Центр зі свободи ЗМІ та самовиявлення» та російський «Меморіал», оголосили в понеділок, що сприяли поданню позову до російського суду проти «Групи Вагнера», звинувачуючи її службовців у катуванні сирійського полоненого. Позов подано від імені родини жертви катувань Мохаммеда Е., відомого як Хамда Буті, вказують організації.

«Жертву катували, вбили, а труп понівечили шість осіб в 2017 році», - йдеться в заяві. Позивачі звинувачують у скоєнні злочину шістьох громадян Росії, які працювали на газовому об‘єкті в Сирії.

«Ця справа - перша спроба родини сирійської жертви притягнути до відповідальності російських підозрюваних за серйозні злочини, скоєні в Сирії», - йдеться в заяві організацій.

Вони звинувачують Кремль в намаганнях уникнути відповідальності з а порушення прав людини в Сирії, шляхом використання бойовиків «Групи Вагнера».​

«Сподіваємось, що ця справа відкриє двері для [переслідування] за всіма злочинами, вчиненими «Групою Вагнера» і не лише в Росії», - наводять Daily Beast слова голоови сирійського «Центру зі свободи ЗМІ та самовиявлення» Мазепа Дарвіша.

«Група Вагнера» перебуває від «фактичним контролем» Росії і декілька років бере участь у бойових діях проти військових підрозділів і відома скоєнням тяжких порушень прав людини проти цивільних, часом з особливою жорстокістю», - наголошують у FІDH. В організації також вказується, що бойовики «Групи Вагнера» нападали на військові підрозділи на сході України, воюючи від імені так званих ДНР та ЛНР.

«Група Вагнера» перебуває під санкціями США. Минулого місяця США оголосили у розшук Євгена Пригожина, якого вважають фінансистом «Групи Вагнера».

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