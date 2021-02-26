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ФБР пропонує до 250 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе арештувати "кухаря Путіна"

На фото: російський олігарх Євген Пригожин

Федеральне бюро розслідувань США оголосило у розшук наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина, також відомого, як "кухар Путіна", за підозрою у втручанні у вибори у Сполучених Штатах Америки у 2016-му році. Відповідне повідомлення розміщено на сайті агенції.

Уряд США відзначає, що Пригожин підозрюється в участі у змові з метою вчинити шахрайство проти США шляхом заважання, перешкоджання, або підриву законних функцій Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції США та Державного департаменту США в період з початку 2014-го року до початку 2018-го.

У грудні минулого року Палата представників Конгресу США підтримала резолюцію, прийняту в американському Сенаті, де йдеться про загрозу для національної безпеки та інтересів США, яку становить діяльність наближеного до російського президента олігарха Євгена Пригожина.

В резолюції американські законодавці наголосили, що Пригожин вважається фінансистом компанії бойовиків «Група Вагнера», що перебуває під санкціями, та Агентства досліджень Інтернету, так званої «фабрики тролів», яка також перебуває під американськими санкціями за спроби втручання до виборів 2016 року у США.

У вересні минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 8 організацій та 7 осіб пов’язаних з близьким до Кремля російським олігархом Євгеном Пригожиним, за те, що вони «просувають вплив Росії в Центрально Африканській Республіці», а також тих, хто надавав безпосередню підтримку ФСБ, або долучався до уникнення санкцій США, йдеться в повідомленні оприлюдненому в середу на сайті відомства.

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