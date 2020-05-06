Служба Обами: розслідування Сенатом дій Байдена в Україні підтримує російську дезінформацію

«Безпрецедентним» і таким, що «надає ваги російській дезінформації» назвали у службі екс-президента США Барака Обами розслідування, яке проводить Сенат США стосовно можливих порушень екс-віце-президентом Джо Байденом вчинених у відносинах з Україною.

Про це йдеться у листі, написаному 13 березня службою Обами до Національних архівів США, копію якого отримало видання Buzzfeed.

Лист дозволяє доступ розслідувачам до архівних документів «з метою протидії неправдивій інформації» і зазначає, що це розслідування «походить з намагань декого, за активної підтримки Росії, перекласти провину за втручання Росії у вибори 2016 року на Україну».

В листопаді сенатори звернулись до Служби національних архівів з запитом про надання інформації про спілкування посадовців Білого дому з українськими урядовцями а також Комітетом Демократичної партії США.

Розслідування Сенату, яке очолюють сенатори-республіканці Рон Джонсон та Чарльз Гресслі стосується звинувачень у можливому конфлікті інтересів Джо Байдена, який відповідав за політику США щодо Україні в той час, як його син Гантер обіймав високу посаду в українській енергетичній компанії Burisma.

Служба сенатора Рона Джонсона назвала необґрунтованими звинувачення в тому, що розслідування підтримує російську дезінформацію. Натомість «справжня російська дезінформація» міститься в так званому досьє Стіла, в якому йдеться про зв’язки Трампа з Росією, наголосили у сенатора.

«Незважаючи на необґрунтовані звинувачення, наш законний нагляд триватиме доки ми не отримаємо відповіді для народжу Америки», - відповіла служба Джонсона.

З середини березня Служба національних архівів, за її повідомленням, передала більше 9 400 сторінок документів комітетам Сенату.

Дивіться також: Mобільний дадаток від Google та Apple покликаний зупинити Covid-19. Відео