Озброєні бойовики на Донбасі утримували спостерігачів ОБСЄ майже три години - заяви США та ОБСЄ

Представництво США в ОБСЄ виступило з закликом до Росії та пов‘язаних з нею сил дозволити повний та безперешкодний доступ для спостерігачів ОБСЄ на всю територію України, включаючи Крим.

В заяві йдеться про те, що, згідно до повідомлень ОБСЄ, озброєні сили, якими керує Росія, залякували та затримували п‘ять спостерігачів спостережної місії ОБСЄ. Це відбулось 8 травня.

Згідно з повідомленням ОБСЄ, озброєні особи біля Горлівки зупинили патруль спостерігачів ОБСЄ і затримували його майже три години.

Спостерігачі проводили спостереження з використанням невеликого дрону, щоб оцінити повідомлення про нещодавні руйнування в регіоні. Про цей політ було заздалегідь повідомлено.

Чотири озброєні особи, включаючи трьох з рушницями, заявили патрулю, що ті не мали дозволу оперувати дроном в цьому регіоні. Вони не дозволяли членам місії зайти до автомобілів та поїхати. Потім ще троє озброєних осіб з пістолетами приїхали в мінібусі та цивільній машині. Вони вимагали у спостерігачів зробити копії документів. Членів місії відпустили більше ніж через дві години після затримання, йдеться в повідомленні ОБСЄ.

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