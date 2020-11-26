Норвезька компанія не сертифікуватиме судна, що обслуговують «Північний потік 2», через загрозу американських санкцій

Норвезька компанія з управління ризиками та сертифікації якості DNV GL припинила надання низки послуг російському газотранзитному проекту «Північний потік 2».

В четвер компанія видала заяву, в якій пояснила своє рішення обмежити співпрацю з проектом загрозою американських санкцій.

Минулого місяця Державний департамент США видав нові правила застосування санкцій проти газпромівського проекту - починаючи з 20 жовтня, обмеження поширились на тих, хто надає послуги, або фінансування для суден, що беруть участь в побудові газогону.

«Відповідно до цих нових вказівок, за нашими оцінками, діяльність із верифікації якості DNV GL, пов‘язана з суднами, або устаткуванням, що обслуговує «Північний потік 2» може підпадати під санкції. Таким чином DNV GL припиняє надання послуг, які можуть підпадати під PEESA [Закон США про Захист європейської енергобезпеки]», - наводить текст заяви компанії Reuters.

Санкції США, введені минулого року призвели до зупинки добудови останньої ділянки газопроводу, після того, як швейцарська компанія AllSeas не погодилась завершити добудову.

У вересні найбільша світова асоціація страхувальників перевезень Group of P&I Clubs заявила, що не буде надавати страхування суден, що беруть участь в побудові газпромівського проекту «Північний потік 2» а також «Турецького потоку», через загрозу американських санкцій.

США послідовно виступають проти «Північного потоку 2» і вбачають у ньому загрозу для диверсифікації енергопостачання в Європі а також для енергонезалежності України. Американські санкції проти цього проекту і, зокрема загроза їхнього впливу на треті компанії, неодноразово ставали предметом критики з боку Німеччини.

Держсекретар США Майк Помпео в інтерв‘ю виданню Bild наприкінці вересня оголосив, що США працюють над створенням коаліції з протидії добудові «Північного потоку 2».

«Північний потік 2 вигідний Росії, але створює ризик для Європи та зарожує Україні. Ми сподіваємось, що будівництво Північного потоку 2 не буде завершене. Ми працюємо над створенням коаліції, щоб цього не сталось», - заявляв головний дипломат США.

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