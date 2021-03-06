Сенат США більше доби розглядає пакет економічних стимулів Байдена

Вже більше доби в Сенаті США триває розгляд запропонованого президентом Джо Байденом пакету заходів, що мають стимулювати економіку США та допомогти американцям у часи пандемії.

Обговорення розпочалось о 9 ранку в п‘ятницю. Після двох годин дебатів, сенатори відкрили голосування за поправки - кожна поправка розглядається окремо.

Пропозиція сенаторів-республіканців зробити перерву в голосуванні не набрала голосів.

Процес голосування тривав більше 12 годин, зокрема, через те, що демократам знадобився час, щоб заручитись підтримкою сенатора від своєї ж партії Джо Менчіна, який виступив за обмеження доплат із страхування, передбачених в законопроекті.

«Тепер, коли є ця домовленість, ми просунемо решту процесу і завершим у роботу над цим законопроектом, - сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. - Не сумнівайтеся, ми будемо працювати до завершення цієї роботи».

Для того, щоб законодавчий пакет було затверджено, необхідні голоси всіх сенаторів-демократів. Голоси в Сенаті розподілено 50 на 50 між Демократами та Республіканцями. Якщо всі сенатори-демократи підтримують законопроект, а всі республіканці проголосують проти, то його прийняття може забезпечити голос віце-президентки Камали Гарріс, яка має право голосувати у випадку, якщо голоси сенаторів розподіляються порівну.

Сенатори від Демократичної партії сподіваються затвердити масштабний пакет стимулів обсягом 1,9 трильйона доларів вже до понеділка.

Серед заходів, передбачених в стимуляційному пакеті - пряма виплата $1400 американцям, які заробляють до 80 000 доларів на рік до податків. Також передбачені доплати обсягом $300 до виплат за безробіттям, збільшення харчової допомоги нужденним, надання допомоги на виплати за оренду житла, запроваждення пільгового кредитування для малого бізнесу, який постраждав від пандемії, тощо.

Сенатори відхилили пропозицію сенатора Берні Сандерса щодо збільшення мінімальної заробітньої плати до 15 доларів на годину, починаючи з 2025 року.

Згідно з даними опитувань, більшість американців підтримують прийняття пакету стимулів.

Політики-республіканці критикують пакет за його великий обсяг а також виступають проти окремих положень проекту.

Деякі економісти також застерегли, що прийняття законодавства може спонукати до інфляції та негативно позначитись на доступі до фінансів країн з економіками, що розвиваються.

В Білому домі ж вважають, що саме масштабний пакет стимулів може вивести економіку США на траекторію швидкого зростання. Про це, зокрема, заявила Сесілія Роуз, голова групи економічних радників Білого дому, коментуючи нові дані щодо створення робочих місць у США.

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