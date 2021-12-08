Палата представників США затвердила проект оборонного бюджету, що передбачає 300 млн дол допомоги для України

Палата представників американського Конгресу проголосувала за проект оборонного бюджету США.

Проект бюджету обсягом 768 млрд дол було затверджено після тижня напружених обговорень із низки питань.

Остаточа версія проекту пройшла узгодження керівниками обох палат американського Конгресу. Серед положень - 300 млн дол оборонної допомоги Україні, 4 млрд дол фінансування піде на Ініціативу захисту Європи та 150 млн дол - на безпекову співпрацю США з країнами Балтії. Також передбачається створення незалежної комісії з розслідування військової присутності США в Афганістані, заява на підтримку Тайваню, претензії на який заявляє Китай.

Декілька положень, які обговорювались американськими законодавцями не увійшли до остаточного тексту. Серед них - обов‘язковість санкцій щодо «Північного потоку-2».

Законодавці також не включили поправку, яка б заборонила американцям купувати державні російські облігації.

«Північний потік-2» може бути важелем впливу Заходу на Росію у випадку подальшої агресії РФ проти України. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Саллівен на прес-конференції у вівторок.

«Стосовно «Північного потоку-2», той факт, що по ньому зараз не йде газ і він не працює, означає, що він не є важелем впливу Путіна. Це важіль Заходу. Якщо Володимир Путін хоче, щоб через цей трубопровід йшов газ, він може не захотіти ризикувати і проводити нове вторгнення до України», - заявив Саллівен.

Після голосування в Палаті представників, проект оборонного бюджету має затвердити Сенат і підписати президент.

В статті використано матеріали Reuters.

Дивіться також: Час-Тайм. Подробиці розмови Байдена та Путіна – Білий Дім