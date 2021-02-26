США: агресія Росії в Україні є найбільш кричущим порушенням суверенітету в регіоні ОБСЄ

«Агресія Росії проти України є найбільш кричущим порушенням суверенітету та територіальної цілісності в регіоні ОБСЄ», - заявив в.о. помічника Держсекретаря США Філіп Рікер під час свого виступу на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбувається 24-26 лютого в режимі онлайн.

Рікер відзначив, що «зневага з боку Росії до міжнародного права та засновчих принципів ОБСЄ, спричинили широке погіршення безпекового середовища в Європі».

Серед конкретних ініціатив задля підвищення військової прозорості в регіоні, які Безпековий Форум ОБСЄ провів за час головування США, Рікер наголосив на прогресі на шляху до повноцінного втілення та модернізації Віденського документа, що надає можливість обміну інформацією та проведення перевірок діяльності збройних сил та розміщення збройного устаткування в регіоні. Також посадовець відзначив, що було проведено аналіз загроз, що надходять від використання портативних протиповітряних систем (MANPADS) недержавними силами.

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