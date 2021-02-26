Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США: агресія Росії в Україні є найбільш кричущим порушенням суверенітету в регіоні ОБСЄ

в.о. помічника Держсекретаря США Філіп Рікер

«Агресія Росії проти України є найбільш кричущим порушенням суверенітету та територіальної цілісності в регіоні ОБСЄ», - заявив в.о. помічника Держсекретаря США Філіп Рікер під час свого виступу на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбувається 24-26 лютого в режимі онлайн.

Рікер відзначив, що «зневага з боку Росії до міжнародного права та засновчих принципів ОБСЄ, спричинили широке погіршення безпекового середовища в Європі».

Серед конкретних ініціатив задля підвищення військової прозорості в регіоні, які Безпековий Форум ОБСЄ провів за час головування США, Рікер наголосив на прогресі на шляху до повноцінного втілення та модернізації Віденського документа, що надає можливість обміну інформацією та проведення перевірок діяльності збройних сил та розміщення збройного устаткування в регіоні. Також посадовець відзначив, що було проведено аналіз загроз, що надходять від використання портативних протиповітряних систем (MANPADS) недержавними силами.

Дивіться також: Посольство США у Єревані пильно стежить за розвитком подій у Вірменії. Відео

Посольство США у Єревані пильно стежить за розвитком подій у Вірменії. Відео
Embed
Посольство США у Єревані пильно стежить за розвитком подій у Вірменії. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:43 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео - найголовніше

Кит кружляв біля човна поблизу узбережжя Каліфорнії. Відео
Embed
Кит кружляв біля човна поблизу узбережжя Каліфорнії. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:48 0:00

Кит кружляв біля човна поблизу узбережжя Каліфорнії. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG