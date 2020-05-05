Пентагон: Росія та Китай використовують COVID-19, щоб просувати свої інтереси в Європі

Росія та Китай використовують пандемію коронавірусу COVID-19, щоб просувати свої інтереси в Європі. Про це в понеділок заявив очільник Пентагону Марк Еспер, повідомляє Reuters.

«Відомо, що дехто виктористовуватиме пандемію, щоб провести інвестиції до критично важливої промисловості та інфраструктури, що матиме довгостроковий вплив на безпеку». Так відповів Марк Еспер на питання італійської La Stampa про те, чи намагаються Китай та Росія здобути вплив, надсилаючи гуманітарну допомогу до Європи.

«Потенційні опоненти практично напевне намагатимуться створити розбіжності в НАТО та Європі в своїх інтересах, - заявив він. - Huawei та 5G є важливими прикладами цієї зловмисної діяльності з боку Китаю».

Як Росія, так і Китай надсилали допомогу Італії, направляючи туди лікарів, медичне устаткування та медичні маски.

США давно виступають проти співпраці з китайською компанією Huawei, вказуючи, що її устаткування може бути використане китайським урядом.

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