Пентагон: Іран атакує військові бази в Іраку, де перебувають військові США

Іран провів постріли балістичними ракетами по щонайменше двом базам військово-повітряних сил в Іраку, де перебувають американські військові, заявили в Пентагоні.

Більше десятка ракет було запущено «з Ірану і спрямовано на щонайменше дві військові бази Іраку, де перебувають військові США та службовці коаліції в Аль-Асаді та Ірбілі», заявив речник Пентагону.

Кореспондентка «Голосу Америки» Карла Бабб першою повідомила про те, що ракетного удару зазнала база Аль-Асад. Потім Пентагон повідомив, що постріли балістичними ракетами було проведено по базі Ірбіл. Надходили також суперечливі повідомлення про можливі удари по базі Кемпінгу Таджі, що знаходиться за 27 кілометрів на північ від Багдада.

Пентагон заявив, що те, що удари зроблено з Ірану є очевидним. Відомство наразі оцінює шкоду, завдану ударами.

Президент США Дональд Трамп провів нараду з високопосадовцями США після повідомлення про удари. У нараді в Білому домі серед інших взяли участь віце-президент США Майк Пенс, держсекретар США Майк Помпео, голова Пентагону Марк Еспер.

Сили США перебувають у повній готовності після того, як Іран озвучив погрозу завдати удари у відповідь на спецоперацію США, в результаті якої було вбито іранського генерала Касема Солеймані.

«Ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб захистити службовців США, партнерів та союзників у регіоні», - зазначив речник Пентагону.

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