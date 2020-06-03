Очільник Пентагону висловився проти залучення військових у теперішній ситуації з протестами в США

Очільник Пентагону Марк Еспер заявив у середу, що він не підтримує використання військових США для забезпепечення порядку під час масштабних акцій протесту, що тривають у США.

«Можливість використання регулярних збройних сил для підтримки правопорядку може бути застосована лише як останній можливий крок і лише у крайній критичній ситуації. Зараз не така ситуація, тому я не підтримую застосування закону «Про повстання», - заявив Еспер звертаючись до преси.

Закон «Про повстання» 1807-го року дозволяє уряду за певних умов використовувати військових для протидії заворушенням всередині країни.

«Я завжди був переконаний, що Національна гвардія найкраще пристосована для надання підтримки цивільним органам влади у внутрішніх справах, у цих ситуаціях для підтримки місцевих органів правопорядку. Я говорю це не лише як міністр оборони, але також як і колишній солдат та колишній член Національної гвардії», - наголосив посадовець.

У понеділок Марк Еспер разом з президентом Трампом йшов до церкви біля Білого Дому, де президент зробив фото з Біблією у руках. Перед тим, площу перед церквою агресивно звільнили правоохоронці від здебільшого мирних протестувальників.

Те, що Еспер супроводжував Трампа в понеділок викликало значну критику. Член Ради Пентагону з оборонної науки, колишній заступник міністра оборони, Джеймс Міллер подав у відставку, протестуючи проти дій Еспера. У листі про відставку, який він надав виданню The Washington Post Міллер, звертаючись до Еспера, написав: «Можливо, ви не могли зупинити вказівку Трампа так жахливо застосувати силу, але могли висловитись проти. Натомість, Ви виявили цьому підтримку».

Раніше Трамп висловлювався за застосування військових у випадку, якщо влада штатів не зможе забезпечити порядок під час протестів.

Відповідаючи на питання преси, високопосадовець Пентагону сказав у вівторок, що Еспер не знав про плани Трампа зробити фото.

В інтерв‘ю NBC у вівторок Еспер зазначив: «Я не знав, куди йшов. Я збирався зробити дві речі: подивитись на руйнування та поговорити зі службовцями».

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