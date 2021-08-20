США запроваджують нові санкції проти «Північного потоку-2»

Російський корабель та дві особи з Росії підпадуть під санкції США, а ще два кораблі буде внесено до переліку заблокованого майна, через їхню участь в газотранзитному проекті «Північний потік-2», повідомив Державний департамент США 20 серпня.

Інформація міститься в звіті американського зовнішньополітичного відомства, поданого до Конгресу згідно з вимогами закону Про захист європейської енергобезпеки (PEESA), оголосив Держсекретар США Ентоні Блінкен. Загалом адміністрація запровадила санкції проти 7 осіб, задіяних у добудові «Північного потоку-2» і заблокувала 16 суден, що їм належать, заявили в Держдепі.

Блінкен підтвердив, що США продовжують виступати проти «Північного потоку-2» і заявив, що США співпрацюватимуть із союзниками та партнерами над зменшенням шкоди від газопроводу для України.

«Навіть в той час, як адміністрація продовжує виступати проти трубопроводу «Північний потік-2», - сказав Блінкен, - включно через санкції, ми продовжуємо співпрацювати з Німеччиною, іншими союзниками та партнерами, щоб зменшити ризик від трубопроводу для України та країни на передовій НАТО та ЄС і протистояти зловмисній діяльності Росії, включаючи в сфері енергетики».

Раніше політики в США та Європі а також в Україні критикували адміністрацію Байдена за домовленість між США та Німеччиною, яка, на думку критиків, «дозволяє завершити трубопровід».

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