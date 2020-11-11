В Конгресі США домовились розширити санкції проти «Північного потоку 2» - Bloomberg

Американські санкції проти газпромівського газотранзитного проекту «Північний потік 2» можуть поширитись на тих, хто надаватиме страхові послуги проекту а також послуги технічної сертифікації, пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Такої домовленості досягли в Конгресі США в рамках узгодження законопроекту щодо захисту енергетичної безпеки Європи (Protecting Europe's Energy Security Clarification Act, PEESCA), положення якого можуть бути прийняті в рамках оборонного бюджету США на 2021 року (NDAA).

Минулого місяця група підтримки України в Конгресі зверталась до лідерів Конгресу з проханням включити до остаточної версії NDAA термінологію, яка роз'яснює нові санкції. Члени Українського кокусу вказали, що вони стурбовані тим, що законопроект PEESCA може бути виведений за межі оборонного бюджету або послаблений, незважаючи на те, що цей законопроект має підтримку обох партій.

Санкції введені минулого року призвели до зупинки добудови останньої ділянки газопроводу, після того, як швейцарська компанія AllSeas не погодилась завершити добудову. Минулого місяця Державний департамент США видав нові правила застосування санкцій проти газпромівського проекту - починаючи з 20 жовтня, обмеження поширились на тих, хто надає послуги, або фінансування для суден, що беруть участь в побудові газогону.

Жорстка позиція США стосовно необхідності зупинки проекту часто стає предметом критики з боку Німеччини, а такі країни як Україна та Польща послідовно виступають проти «Північного потоку 2».

Держсекретар США Майк Помпео в інтерв‘ю виданню Bild наприкінці вересня оголосив, що США працюють над створенням коаліції з протидії добудові «Північного потоку 2».

«Північний потік 2 вигідний Росії, але створює ризик для Європи та зарожує Україні. Ми сподіваємось, що будівництво Північного потоку 2 не буде завершене. Ми працюємо над створенням коаліції, щоб цього не сталось», - заявив головний дипломат США.

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