Група підтримки України у Конгресі США висловилась на підтримку нових санкцій щодо «Північного потоку 2»

Законопроект, відомий як Закон про роз'яснення щодо захисту енергетичної безпеки Європи (Protecting Europe's Energy Security Clarification Act, PEESCA - прим. ГА), розширить сферу дії санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", який будується під Балтійським морем з Росії до Німеччини, поширивши його дію на будь-яку фізичну або юридичну особу, яка надає страхові або зварювальні послуги для проекту.

PEESCA був включений до законопроекту про оборонний бюджет NDAA, ухваленого Палатою представників та Сенатом на початку цього року з невеликими варіаціями. Законопроект Сенату також накладає санкції на будь-яку компанію, яка надає послуги з тестування або інспекції трубопроводу. На даний час Конгрес узгоджує розбіжності між сенатською версією NDAA та версією Палати представинків і може бути доопрацьований найближчими днями.

Як повідомляє англомовна служба "Радіо Свобода", яка отримала копію листа, члени Українського кокусу звернулися до лідерів Конгресу з проханням включити до остаточної версії NDAA термінологію, яка роз'яснює нові санкції. Члени Українського кокусу вказали, що вони стурбовані тим, що законопроект PEESCA може бути виведений за межі оборонного бюджету або послаблений, незважаючи на те, що цей законопроект має підтримку обох партій.

«Ми наполегливо закликаємо Вас включити PEESCA до остаточного законопроекту NDAA на 2021 рік. Це не лише зміцнить європейську енергетичну безпеку та національну безпеку США, а й продемонструє рішучу прихильність США демократичному майбутньому України, вільному від зловмисного впливу Росії», - йдеться у листі від 27 жовтня.

Лист підписали чотири співголови Українського кокусу: Марсі Каптур (демократка, штат Огайо), Майк Квіглі (демократ, штат Іллінойс), Брайан Фіцпатрік (республіканець, штат Пенсільванія) та Енді Гарріс (республіанець, штат Меріленд).

Санкції проти "Північного потоку 2" стали джерелом протиріччя в американсько-німецьких відносинах.

Але зараз у Німеччині зростають заклики зупинити проект після отруєння кремлівського критика Олексія Навального нервово-паралітичним засобом військового класу в серпні.

NDAA прийнятий Конгресом минулого року, включав законопроект, який накладав санкції на будь-яке судно, як бере участь у будівництві трубопроводу "Північний потік 2". Це змусило швейцарську компанію вийти з проекту незадовго до його завершення.

Зараз Росія, за повідомленнями, намагається використовувати власні судна, щоб закінчити трубопровід вартістю у 10 мільярдів доларів. PEESCA заважатиме будь-якому російському кораблю отримувати послуги, необхідні для виконання решти робіт.

"Північний потік 2" спрямовуватиме в обхід України російський газ, призначений для Європи, позбавляючи Київ вкрай необхідних транзитних зборів.

Як повідомляє "Радіо Свобода", у середині жовтня 29 українських народних депутатів з різних партій підписали лист із закликом зупинити будівництво російського газопроводу “Північний потік 2. Вони назвали його “стратегічною зброєю”. У листі оприлюдненому на сайті Atlantic Council, депутати нагадали, що російська державна компанія “Газпром” витратила на будівництво газопроводу мільярди доларів.

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