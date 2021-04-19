Здійснилось! Перший політ на іншій планеті

Літальний апарат НАСА «Винахідливість» провів перший політ на іншій планеті, підтверджує лабораторія американської космічної агенції НАСА при Каліфорнійському інституті технологій.

«Гелікоптер на Марсі сьогодні увійшов в історію як перший літальний апарат, який здійснив контрольований політ від батареї живлення не на Землі, а на іншій планеті», - повідомили в лабораторії.

Гелікоптер «Винахідливість», вагою приблизно два кілограми, був прикріплений до марсоходу «Наполегливість», який з часу своєї посадки на Марсі 18 лютого, проводить дослідження планети.

«Наполегливість» доставила нас на Марс. З «Винахідливістю» ми злетіли вище, йдеться в повідомленні НАСА.

НАСА транслювало в прямому ефірі дані отримані з перельоту.

Дрон «розкрутив лопаті, злетів, зробив переліт, завис, спустився, здійснив посадку, провів касання з поверхнею і зупинив лопаті». Так прокоментував інженер лабораторії перший політ. Команда інженерів лабораторії привітала повідомлення радісними оплесками.

Як писав «Голос Америки», одним із розробників дрону є українець Ігор Панченко.

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