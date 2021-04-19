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Здійснилось! Перший політ на іншій планеті

Гелікоптер НАСА «Геніальність»

Літальний апарат НАСА «Винахідливість» провів перший політ на іншій планеті, підтверджує лабораторія американської космічної агенції НАСА при Каліфорнійському інституті технологій.

«Гелікоптер на Марсі сьогодні увійшов в історію як перший літальний апарат, який здійснив контрольований політ від батареї живлення не на Землі, а на іншій планеті», - повідомили в лабораторії.

Гелікоптер «Винахідливість», вагою приблизно два кілограми, був прикріплений до марсоходу «Наполегливість», який з часу своєї посадки на Марсі 18 лютого, проводить дослідження планети.

«Наполегливість» доставила нас на Марс. З «Винахідливістю» ми злетіли вище, йдеться в повідомленні НАСА.

НАСА транслювало в прямому ефірі дані отримані з перельоту.

Дрон «розкрутив лопаті, злетів, зробив переліт, завис, спустився, здійснив посадку, провів касання з поверхнею і зупинив лопаті». Так прокоментував інженер лабораторії перший політ. Команда інженерів лабораторії привітала повідомлення радісними оплесками.

Як писав «Голос Америки», одним із розробників дрону є українець Ігор Панченко.

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