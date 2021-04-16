Поліція США повідомляє про 8 загиблих під час стрілянини в Індіанаполісі

Вісім осіб загинуло від пострілів під час стрілянини на об‘єкті служби доставки FedEx поблизу аеропорту в Індіанаполісі. Нападник застрелився, повідомляє речник місцевої поліції Джине Кук.

Декілька людей отримали поранення, четверо госпіталізовано, ще двом було надано медичну допомогу на місці, пише АР.

«Ми все ще намагаємось встановити точну причину і мотиви інциденту», - говорить Кук.

Компанія FedEx заявила, що співпрацює зі слідством. «Ми знаємо про трагічну стрілянину на об‘єкті FedEx поблизу аеропорту Індіанаполіса. Нашим головним пріоритетом є безпека і наші думки - з усіма постраждалими».

Останнім часом повідомлялось про декілька випадків збройних нападів у США, пише АР. Минулого місяця вісім осіб загинуло від рук збройного нападника в регіоні Атланти на півдні США, 10 загинуло під час нападу на супермаркет в Болдері, Колорадо.

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