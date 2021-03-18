Американець, який вбив 8-х осіб в Атланті, визнав провину та пояснив вчинок "залежністю від сексу", - слідчі

21-річний Роберт Аарон Лонг зізнався у вбивсті 8 осіб у трьох спа-салонах в Атланті. Семеро з вбитих - жінки, шестеро - азійського походження. Сьогодні Лонг має постати перед судом.

Як кажуть слідчі, вчинивши злочини, чоловікі попрямував до сусідньої Флориди, щоб продовжити розстріли у таких самих спа-салонах. Зупинити його допомогли батьки, які упізнали його на фото із камер спостереження, повідомляє ABC.

"Нам подзвонила його родина й повідомила, що це може бути їхній син. Вони дуже допомогли у затриманні", - розповів Френк Рейнолдс, шериф поліції.

Уже відомо, що пістолет Лонг придбав у місцевій крамниці. Однокласники підозрюваного кажуть: він був тихим і релігійним.

"У нього завжди в руках була Біблія, він був дуже релігійний, християнин, - каже Ніко Строган. - Не був балакучий. Ніколи не був злим на когось. Для нас це дуже шокуюче".

Семеро із жертв – жінки, шестеро з них – азійського походження. Тож на тлі загального зростання випадків злочинів проти азійців у США від початку пандемії у Білому домі кажуть про неприпустимість атак на тлі ненависті.

"Наша країна, президент і я висловлюємо співчуття загиблим, наші молитви спрямовані їхнім родинам, - сказала Камала Гарріс, віце-президентка США. - Тут ідеться про більшу проблему, про насильство у нашій країні, яке ми ніколи не можемо сприймати як норму".

Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що расистські настрої у суспільстві роздмухував колишній президент Дональд Трамп: "Думаю, нема сумнівів у тому, що певна руйнівна риторика, яку ми бачили за часу попередньої адміністрації, щодо звинувачень, називання COVID Уханьським вірусом призвели до того, що у країні зросло несправедливе сприйняття американсько-азійської громади та погроз на їхню адресу".

Представники азійської спільноти у різних містах США провели церемонії вшанування пам’яті жертв стрілянини. Дехто каже: не почувається в безпеці, пише CNN.

"Проти китайців завжди існували упередження, расизм, але його приховували. Тож тепер через цю пандемію вони звинувачують азійців, - каже Карлін Чан, активіст китайської громади. - Те, що сталось у Джорджії… називаймо це тим, що це є, це внутрішній тероризм. Тому що якщо ти чиниш злочин проти окремої групи людей через релігію чи расу, - це є терористичний акт".

Поліція каже, що Лонг уже пояснив свої мотиви, і про расизм не йдеться. Капітан місцевої поліції Джей Бейкер заявив: "Він, вочевидь, мав проблеми із тим, що він називає залежністю від сексу, й він розглядав ці салони як щось, що було для нього спокусою, якої він хотів позбутись". Як пише New York Times, Лонг розповідав своїм сусідам по квартирі, що ходив до масажного салону, щоб займатись сексом із працівницею.

Деякі дослідники й правозахисники кажуть, що жінки азійського походження страждають від упередженості й ворожості найбільше. Зокрема, про це говорить Мелісса Борджа, доцентка Колумбійського університету: "Протягом минулого року жінки непропорційно потерпали від анти-азійські нападок і насильства. Це лише посилює страх серед громади, зокрема, американсько-азійських жінок".

Водночас, чимало людей обурили інші слова поліцейського Бейкера, які могли прозвучати як виправдання злочину: "Я поговорив зі слідчими, які його допитували, й у них склалось відчуття, що він розуміє важкість свого злочину. Йому обридло, він не міг впоратись із собою, й учора у нього просто був дуже поганий день, тож він вчинив те, що вчинив".

У четвер у Конгресі вперше за тридцять років проходять слухання щодо злочинів на грунті ненависті та дискримінації проти азійської громади у США, що посилились під час пандемії.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", За 2020 рік у США на 150% зросла кількість злочинів проти людей азійського походження. Попри те, що злочини через расову ненависть загалом стали рідшими на 7%, в окремих містах атаки на американських азійців траплялись торік утричі частіше, свідчать дані поліцейських відділків. Експерти кажуть, що ця тенденція продовжила тривати й на початку цього року.

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