Законодавчі ініціативи у Польщі викликали критику США

В середу польський парламент затвердив поправки до закону, які забороняють компаніям, що не входять до Європейської економічної зони, володіти ЗМІ в країні.

Якщо законопроект буде затверджено Сенатом, підписано президентом і він вступить в силу, це може змусити Discovery Inc., власника найбільшого приватного телевізійного мовника у Польщі, продати польську компанію TVN, пише АР.

У вівторок, напередодні голосування, тисячі протестувальники вийшли на вулиці Варшави, щоб засвідчити свою опозицію до законопроекту.

Після того, як законопроект було затверджено в нижній палаті парламенту, Discovery закликало Сенат та президента Польщі Анджея Дуду виступити проти ініціативи. «Від цього залежить майбутнє Польщі як демократичної країни на міжнародній арені та довіра інвесторів», - заявила компанія.

Окремо, польський парламент проголосував в середу за законопроект, який може обмежити можливості для реституції майна жертвам Голокосту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через ці законодавчі ініціативи Польщі.

«Нас непокоїть законодавство, прийняте в Польщі, яке значно обмежує реституцію для жертв Голокосту а також власників майна, конфіскованого за часів комуністичної влади, - написав держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter, - а також законопроект, який значно послабить свободу преси. Наші спільні цінності - це наша спільна безпека».

Блінкен у своїй заяві підкреслив, що медійний законопроект спрямовано проти «незалежної новинної станції, яку дивляться найбільше, і яка також є одним із найбільших інвестицій США до країни».

«Польща десятиліттями працювала над розбудовою активної та вільної преси. Цей законопроект значно послабить медійне середовище, над побудовою якого так довго працював польський народ», - додав Блінкен.

Прем‘єр-міністр Польщі Матеуш Моравецькі у вівторок заперечував, що медійний законопроект спрямовано проти якогось конкретного мовника. Раніше він говорив, що ініціатива спрямована на те, щоб російські, китайські, або арабські компанії не могли придбати польські ЗМІ.

В статті використано матеріали АР, Reuters.

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