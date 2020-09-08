Тихановська каже Раді Європи про потребу «міжнародного тиску» на Лукашенка

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка була кандидатом на президентських виборах у Білорусі, скористалася зверненням до Ради Європи у вівторок 8 вересня, щоб знову закликати міжнародну спільноту тиснути на білоруського керівника Олександра Лукашенка.

Нам потрібен міжнародний тиск на цей режим, на цю одну особу, яка відчайдушно чіпляється за владу.

«Добре відомо, що офіційні результати виборів 9 серпня були сфальсифіковані. Жодна міжнародна організація не визнала ті фальшиві результати. Білоруський народ безумовно відмовився погодитися з тим шахрайством. Це означає, що пан Лукашенко не має жодної легітимності як президент нашої країни. Він більше не представляє Білорусь», - сказала Тихановська, яка промовляла на відео зв’язку з литовської столиці Вільнюса.

Звернення Тихановської відбувалося в день, коли в Білорусії визнали затримання іншої провідної діячки білоруської опозиції Марії Колесникової.

Світлана Тихановська привертала увагу до того, що у Білорусі «мирних учасників протестів нелегально затримують, б'ють і ув’язнюють».

«Опозиційних діячів затримують на підставі вигаданих обвинувачень, їх залякують, їм погрожують і їх висилають з країни», - сказала вона.

Тихановська підкреслила, що для початку «цивілізованого діалогу у пошуках шляхів просування нашої країни вперед», необхідне негайне звільнення всіх політичних в’язнів.

«Нам потрібен міжнародний тиск на цей режим, на цю одну особу, яка відчайдушно чіпляється за владу. Нам потрібні санкції на осіб, які видають і виконують злочинні накази, які порушують міжнародні норми і права людини», - закликала Тихановська.

В ході обміну думками після звернення Тихановської багато парламентарів з країн - членів Ради Європи заявили, що підтримують прагнення білорусів до змін і засуджували жорсткі дії білоруської влади.

«Ми в Україні добре розуміємо прагнення білорусів», - сказала депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько, яка очолює українську делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Але представники деяких країн і зокрема російські парламентарі переважно ставили під сумнів заклики білоруської опозиції і наполягали, що Світлану Тихановську не можна вважати представницею Білорусі, бо вона, як стверджує білоруська влада, отримала лише невелику частину голосів на минулих президентських виборах у тій країні.

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