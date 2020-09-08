Білоруських опозиціонерів «насильно висилають», але Колесникову не змогли, каже український посадовець

В Білорусі та в Україні повідомляють, що Марію Колесникову, лідера і активну учасницю опозиційних виступів проти правління Олександра Лукашенка, на світанку у вівторок затримали на білоруському боці кордону з Україною.

Колесникова, член опозиційної Координаційної ради - остання з трьох жінок - політиків, яка залишалася у Білорусі і брала участь у мирних протестах, що спалахнули після президентських виборів 9 серпня.

Це було насильницьке видворення з рідної країни з ціллю компрометації білоруської опозиції.

Лукашенко заперечує, що результати виборів були сфальсифіковані, щоб він міг залишатися на посаді, продовжуючи свої 26 років правління, і він стверджує, що виступи інспіровані ворогами Білорусі на Заході.

У понеділок білоруська опозиція заявила, що Колеснікову схопили і забрали в автофургон у центрі Мінська невідомі люди в масках, а згодом опозиція повідомила про зникнення ще двох інших білоруських опозиційних активістів.

Офіційні органи в Білорусі упродовж доби наполягали, що нічого не знають про затримання Колесникової та її соратників: Антона Родненкова та Івана Кравцова.

Але у вівторок зранку білоруське державне телебачення та інші джерела, цитуючи прикордонну службу Білорусі, повідомили, що Марію Колесникову близько 5 години ранку заарештували на кордоні, в той час як двоє інших згаданих опозиціонерів переїхали на територію України.

«Колесникову затримали. Я не можу конкретно сказати де вона, але її затримали… у зв’язку з обставинами, за яких (інші двоє осіб) залишили територію Білорусі», - сказав агентству Reuters представник білоруської прикордонної служби Антон Бичковський.

Білоруські державні джерела стверджують, що опозиціонери «втекли в Україну» і натякнули, що Колесникову можливо навіть виштовхнули з автомашини, яка перетнула кордон на український бік.

В офіційному українському повідомленні сказано: «Державна прикордонна служба України повідомляє, що в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в’їзд в Україну прибули двоє громадян РБ А. Родненков та І. Кравцов».

«Наразі вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю у відповідності до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону. Громадянка РБ М. Колесникова в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала».

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову намагалися «видворити», але вона чинила спротив.

«Це було насильницьке видворення з рідної країни з ціллю компрометації білоруської опозиції. Щоби представити все так, що лідери опозиції кидають напризволяще сотні тисяч протестуючих проти режиму Лукашенко і втікають до затишної України», - написав Геращенко у Facebook.

Антон Геращенко додав у своєму дописі, що «всю відповідальність за її життя та здоров’я несе персонально Олександр Лукашенко».

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