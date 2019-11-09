Україна не втручалась до президентських виборів у США - Politico про свідчення посадовців адміністрації Трампа

Двоє високопосадовців Білого дому не побачили доказів втручання України у виборчу кампанію у США. Про це йдеться у свідченнях колишньої радниці Білого дому Фіони Гілл а також директора з питань Європи Ради національної безпеки США Александра Віндмана, стенограми яких було оприлюднено комітетами Палати представників Конгресу США у п‘ятницю, пише Politico.

Раніше юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані говорив, що українці вступили у змову з Демократичним Національним комітетом США для того, щоб підтримати тогочасну кандидатку в президенти США Гілларі Клінтон. Водночас америнанська розвідка встановила, що Росія проводила приховану кампанію в США під час виборів, щоб вплинути на громадську думку американців а також намагалась втрутитись до виборчої інфраструктури США.

Віндман заявив, що звинувачення проти України не «мають фактичних підстав». «Чесно кажучи, я не знаю жодного авторитетного підтвердження заяв про втручання України», - наголосив він.

Гілл, в свою чергу, заявила: «фікцією є заяви про те, що уряд України провадив дії, щоб зашкодити нашим виборам втручаючись у наші демократични системи».

Вона закликала конгресменів приділяти більше уваги намірам росіян перед виборами 2020 року. «Я хотіла б, донести до вас, що нас мають дуже непокоїти наміри росіян на 2020 рік. Також будь-яка інформація, яку вони можуть надати, щоб відволікти нашу увагу від того, що вони зробили, або планують зробити, є для них корисною».

Раніше «Голос Америки» повідомляв, що в документах слідства Міністерства юстиції США, яке проводив спецпрокурор США Роберт Мюллер, йдеться, що саме Костянтин Кілімнік, якого у США звинувачують у зв'язках з російською розвідкою, просував теорію, що Україна вчинила хакерський напад на сервер Демократичної партії США під час американських президентських виборів 2016 року.

Дивіться також: Час-Тайм. У Вашингтоні хочуть оприлюднити перший дзвінок з Зеленським