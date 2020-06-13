Інвестувати в Україну та Грузію - військові експерти США рекомендують НАТО посилити cхідний фланг

НАТО потребує злагодженого підходу, щоб захистити свій Східний фланг від російської агресії, і пріоритетом в цьому має бути регіон Чорного моря. Про це йдеться у статті військових експертів США, яку вони оприлюднили на сайті War on the Rocks - видання, що спеціалізується на питаннях національної безпеки США.

НАТО має підтримувати партнерів у регіоні Чорного моря - Україну і Грузію.

“Те, що відбувається в Україні, не обов'язково стосується лише України”, - пишуть у статті американський генерал (у відставці), колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бен Годжес; колишній військовий аташе США у Польщі Рей Войчик; а також Януш Богайські, експерт Центру аналізу Європейської політики США та Картен Шмідль, головний координатор програм з питань трансатлантичної оборони та безпеки в аналітичному центрі CEPA.

“Російська агресія в Україні загрожує безпеці союзників НАТО”, - наголошують автори статті.

План дій щодо членства в НАТО для України та Грузії повинен бути більш рішучим, вважають експерти і додають, що Україна має дотримуватись західних процедур у сфері закупівель, а з Грузією потрібно посилити оборонну співпрацю.

“НАТО має підтримувати партнерів у регіоні Чорного моря - Україну і Грузію, збільшуючи інвестиції в їхній економічний розвиток”, - йдеться у статті.

Експерти попереджають, після того як США виведуть незабаром свої війська з Німечини, НАТО потребуватиме більш злагодженої стратегії, щоб захистити свої східні кордони і протистояти спробам Росії розширити військову присутність у Європі.

На Твітер-сторінці генерал Бен Годжес додає на цю тему цитату свого колеги Януша Богайські: "Послаблення НАТО через американське скорочення сприятиме інтенсивнішій російській агресії .... зрештою, ціна для США буде значно вищою за нинішні заплановані інвестиції".

Автори статті рекомендують Альянсу низку практичних кроків, щоб посилити свої можливості вздовж східного кордону НАТО.

В першу чергу, йдеться у документі, НАТО має визнати стратегічну важливість і “підняти пріоритетність” регіону Чорного моря, реформувати багатошарові програми “Forward Presence” у балтійському та чорноморському регіонах.

Фахівці у військовій галузі звертають увагу, що наразі НАТО вважає пріоритетом регіон Балтійського моря як найбільш вразливий до російської агресії. Тоді як у чорноморській стратегії Альянсу лишаються значні прогалини, якими Москва потенційно може скористатися - пишуть автори статті.

Вони радять НАТО скористатись Конвенцією Монтре від 1936 року, яка визнає суверенітет Туреччини над Босфорською протокою (з Чорного в Середземне море) і надає Анкарі повноваження обмежити військовий доступ чи заборонити країнам, які не є прибережними, постійну військову присутність у регіоні.

Союзники НАТО мають покращити повітряні та ракетні можливості у рамках удосконалення програм, процедур і кадрових завдань під час безпекової співпраці.

Члени НАТО мають покращити ситуативну готовність і підготуватись до швидкого політичного та військового реагування на провокації Кремля вздовж усього східного фронту.

Не маючи більш об'єднаного, злагодженого фронту на сході, альянс залишається вразливим перед військовою розвідкою Москви, підривною діяльністю, дезінформацією, кібератаками, а також перед прямим дипломатичним та економічним тиском.

Ефективне стримування - це не лише математичний баланс сил, це також сигнал для Кремля про можливості і рішучість НАТО та його партнерів, переконані автори.

НАТО виграє, коли діє як згуртована команда союзників і партнерів. Готовність та рішучість союзників НАТО ефективно реагувати, коли їм загрожує авторитарний експансіоністський опонент, може бути відображене у виразі “єдиний фронт, одина загроза, єдина присутність”, - переконані військові фахівці.

Дивіться також: Небезпечне сміття: волонтери прибирають маски та рукавички з вулиць