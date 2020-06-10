"Ознаки зменшення підтримки НАТО заохотять подальшу агресію Росії". Республіканці застерігають Трампа від виведення військових із Німеччини

Законодавці-республіканці у Комітеті з питань збройних сил Палати представинків Конгресу США виступили проти виведення американських військових з Німеччини. Про це йдеться у листі підписаному 22-ма законодавцями.

У Європі, загрози, які походять від Росії, не зменшились, і ми вважаємо, що ознаки послаблення підтримки НАТО з боку США, заохотять подальшу агресію Росії та опортунізм з її боку

"Ми вважаємо, що подібні кроки значно б зашкодили національній безпеці США та посили б позицію Росії на шкоду нам", - говориться у листі.

Законодавці відзначають, що НАТО необхідно покращувати та прагнути до більш рівного розподілення витрат на роботу Альянсу серед країн-членів, але водночас республіканці вказують, що скорочення ролі США у НАТО негативно би вплинули на національну безпеку Сполучених Штатів Америки.

"У Європі загрози, які походять від Росії, не зменшились, і ми вважаємо, що ознаки послаблення підтримки НАТО з боку США заохотять подальшу агресію Росії та опортунізм з її боку", - йдеться у листі.

Раніше ЗМІ повідомили про плани США скоротити кількість військових у Німеччині. Частину їх можуть перевести до Польщі. Ці плани зустріли критикою всередині Демократичної та Республіканської партій США.

"Це непродумана політика, яка становить загрозу. Якщо США залишать союзників, виведуть війська та повернуться до своїх кордонів, ідеали свободи, на яких заснована наша країна, і від яких залежить наша безпека - будуть під загрозою", - заявила конгресвуман-республіканка Ліз Чейні, донька віце-президента США при Буші-молодшому, Діка Чейні.

Зараз ми робимо разом більше, ніж за останні багато років і, власне, посилили співпрацю

"Володимир Путін, мабуть, радий, що американський президент бореться з нашим власним стримуючим фактором проти російської агресії в Європі. Образливий розрив ... відносин [з Німеччиною] через особисту вендету підтверджує, що йому не вистачає морального лідерства, поваги до наших союзників і розуміння інтересів нашої національної безпеки", - заявив конгресмен-демократ Еліот Енгель, голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Між тим генеральний секретар НАТО, коментуючи повідомлення про можливе виведення частини американських військових із Німеччини, заявив, що у низці європейських країн присутність американських сил зросла.

"Зараз ми робимо разом більше, ніж за останні багато років і, власне, посилили співпрацю", - наголосив генсек Альянсу.

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