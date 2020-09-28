Нові пожежі охопили долини виноградників в Каліфорнії

Лише через кілька тижнів після нищівних пожеж, що значно погіршили якість повітря в американській Каліфорнії, в неділю в штаті зафіксовані нові пожежі, які змусили тисячі людей полишити свої оселі і пошкодили виноградники долин Напа, Сонома та району міста Св. Гелена.

На ранок понеділка вигоріло 44 квадратних кілометри території, повідомляє Пожежна служба Каліфорнії.

«З 15 серпня, коли погіршилась пожежна ситуація в штаті, зареєстровано 26 смертельних випадків, більше 7 000 споруд зруйновано», - повідомляє пожежна служба штату.

Триває розслідування причин пожежі. На вихідних місцева компанія з енергопостачання відключила струм у районах з високим ризиком загоряння.

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