Якість повітря у деяких регіонах Каліфорнії й Орегону залишається токсичною

Минулого тижня у двох штатах західного узбережжя США – Каліфорнії та Орегоні – фіксували найгіршу якість повітря у світі. Густий туман, стійкий запах диму і дощі з попелу. Небо у Сан-Франциско й околицях на деякий час стало насичено помаранчевого кольору.

“Мені було цікаво, котра зараз година дня. Потім я подивився на вулицю і зрозумів – це схоже на кінець світу. Я маю на увазі, щось пішло не так, це жахливо. А ми ще маємо ходити на роботу та вдихати все це забруднення. Для нас – це дуже не здорово”, - каже Карл-Хуан Андерсон, мешканець Окленда.

Зі зміною погоди і приходом дощів на початку цього тижня, повітря відносно очистилось у великих містах штатів, але в наближених до пожеж регіонах залишається шкідливим для здоров'я. Наприклад, у районі Cave Junction штату Орегон досягає позначки 270, а національному парку Йосеміті 194, при тому що згідно з американськими нормами, індекс якості повітря, вищий за 150, – небезпечний для здоров’я.

У деяких округах Каліфорнії та Орегону він перевищував, і досі перевищує, 500. Тож багато людей обмежили свій час на вулиці. А в будинках не відкривали вікна. Серед них була і українка Марія Черепенко.

“Як ти дихаєш, то багато на двір не хочеш ходити… і вони казали старшим людям не виходити, і тим, хто має проблеми з легенями. І воно так є: сидимо в хаті цілий день. На дворі не видно, і в хаті не видно, як нема світла”, - розповіла Марія Черепенко, мешканка округу Сан-Матео.

Причиною оранжевого і червоного забарвлення неба стали лісові пожежі, які вирують у регіоні. А саме – токсичні частинки диму.

“Сонячне світло має всі кольори веселки, і частинки в повітрі можуть фільтрувати кольори. І ось ці частинки диму поглинули усі кольори, окрім оранжевих і червоних”, - заявив Джарретт Клейборн, метеоролог.

Через токсичне червоне повітря українка Міла Нельсон, разом із родиною і свійськими тваринами, мусила залишити власний будинок і ферму у місті Сільверстоун, неподалік якого розгорілась пожежа, і на тиждень переїхати північніше – у штат Вашингтон.

“Тут було так багато диму, що ми не могли дихати. Ми спакувалися, тварин помістили у трейлер. Тут було так задимлено, що ми навіть не могли побачити дорогу і показник забруднення повітря був 600, ми не могли дихати, наші очі пекли, ми ходили в масках і респіраторах”, - розповіла Міла Нельсон.

Мешканці найбільшого міста Орегону, Портленда, кажуть: кілька днів майже не бачили сонця. Ті, хто мусив виходити на вулицю, насамперед намагалися захистити легені і одягали респіратори. Науковці закликали населення купувати очищувачі повітря і якнайменше вдихати токсини. Особливо це шкідливо для людей із захворюваннями дихальних шляхів.

“Якщо хтось вдихає дим із пожеж, маленькі частинки йдуть через легені у кров і завдають шкоди. Це збільшило кількість госпіталізацій людей, у яких проблеми з дихальними шляхами, наприклад тих, у кого астма. Але також у зоні ризику і ті, хто має кардіологічні проблеми. Збільшилася кількість випадків серцевих нападів та аритмії”, - стверджує Мері Пруніцкі, науковиця центру дослідження алергії й астми Стенфордського університету

Нині пожежники досі намагаються загасити понад 20 масштабних лісових пожеж удвох штатах.

Дивіться також: Як українці рятувалися від токсичного повітря у Каліфорнії. Відео