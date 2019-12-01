Поліція застосувала сльозогінний газ на багатотисячному мітингу в Гонконзі

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Гонконгу в неділю, вимагаючи більше демократії та розслідувань перевищення повноважень поліцією при розгоні попередніх демонстрацій.

Поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, а мітингарі жбурляли бруківку намагаючись зупинити поліцію, пише АР.

Деякі протестувальники в неділю несли американські прапори на вияв вдячності США за прийнятий закон на підтримку захисту основоположних прав людини в Гонконзі.

Групи протестувальників несли банери зі зверненнями до президента США Дональда Трампа. «Президенте Трамп, будь ласка, вивільнить Гонконг», йшлося на одному з транспарантів. «Зробимо Гонконг знову величним», було написано на іншому.



Китай негативно поставився до підтримки США мітингарям а також засудив позицію висловлену представницею ООН з цього питання. Китай звинуватив представницю ООН з прав людини Мішель Башеле у розпалюванні «радикального насильства» в Гонконзі, після її заяви про те, що міське керівництво має розслідувати випадки надмірного використання сили поліцейськими проти протестувальників.

Майже шість місяців тривають протести в Гонконзі. Минулого місяця відбулась ескалація насильства, коли поліція оточила територію місцевого політехнічного університету, де переховувались сотні протестувальників.

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