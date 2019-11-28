Трамп підписав закони на підтримку Гонконгу, надихнувши активістів і обуривши Пекін 

Китай роздратовано відреагував на повідомлення про підпис президента Дональда Трампа під двома законами Конгресу, спрямованими на підтримку прав людини і демократії в Гонконгу.

Новину схвально вітали активісти руху за демократичні свободи у Гонконгу - колишній британській колонії, яка після переходу під китайський контроль у 1997 році, ще зберігає самоврядні права, власну систему судочинства і громадянські свободи, яких не мають громадяни на решті території Китаю.

Масові акції протесту тривають у Гонконгу вже півроку, але упродовж минулого тижня там було відносне затишшя на час місцевих виборів, на яких переконливу перемогу здобули представники демократичних сил.

“Я підписав ці постанови з поваги до президента Китаю і до людей в Гонконгу. Вони впроваджуються з надією, що керівники та представники Китаю і Гонконгу зможуть дружньо владнати розбіжності і дійти до довготермінового спокою та добробуту для усіх”, - сказав президент Трамп.

Пекін засудив кроки Білого дому і пригрозив діями у відповідь, але не вказав, що саме буде робити.

США і Китай ведуть важкий переговорний процес, намагаючись покласти край торговельній війні.

Підписані Трампом у середу закони передбачають, що Державний департамент принаймні раз на рік буде перевіряти, чи Гонконг має достатньо самоврядних прав, щоб підтвердити пільгові умови торгівлі території зі США, які допомогли Гонконгу стати провідним фінансовим центром світу.

Згідно з офіційними американськими даними обсяги торгівлі між США та Гонконгом у 2018 році сягали $67,3 мільярдів.

Закони передбачають можливість американських санкцій у відповідь на порушення прав людини.

Китайське міністерство закордонних справ назвало дії США свавільними і викликало американського послав у Пекіні Террі Бранстада, щоб передати вимогу до Вашингтона негайно, як там сказано, припинити втручання у внутрішні справи Китаю.

“Ці так звані закони лише збільшать рішучість китайського народу, включно з людьми у Гонконгу, та підвищить розуміння злісних намірів та гегемонізму США”, - сказано у заяві міністерства.

Автономний уряд Гонконгу, керівництво якого контролює Пекін, заявив, що американські дії є неправильним сигналом для демонстрантів і також поскаржився на втручання у внутрішні справи.

Від початку у червні демонстрацій у Гонконгу заарештували понад 5 800 осіб.

Приводом для початку протестів став місцевий законопроект, який мав дозволити екстрадицію людей з автономної території в інші регіони Китаю.

Масові мирні демонстрації з часом стали більш радикальними і супроводжувалися сутичками з поліцією.

Китайський уряд звинувачує демонстрантів у безпорядках і стверджує, що дотримується принципу “одна країна - дві системи”, який зберігає для Гонконгу значну автономію.

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