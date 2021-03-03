База ВПС в Іраку, де розміщені американські військові, зазнала ракетного удару

В середу щонайменше 10 ракет поцілили у військову базу в Іраку Айн аль-Асад, де розміщені військові США та сил коаліції. Про це повідомив речник сил коаліції Уейн Маротто.

Маротто наголосив, що розслідування нападу проводять сили безпеки Іраку.

Згідно із заявою збройних сил Іраку, напад не завдав значної шкоди і служба безпеки знайшла пускову платформу, використану для запуску, пише АР.

Ця база вже зазнавала ракетного удару на початку минулого року. Тоді більше 100 військових сил коаліції отримали поранення.

Минулого тижня США провели удар по інфраструктурі в Сирії у відповідь на нещодавні напади проти персоналу США та коаліції в Іраку. Об‘єкти використовували підтримувані Іраном бойовики в Сирії, повідомив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

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