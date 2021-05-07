Байден закликає стимулювати економіку США, на тлі сповільнення створення нових робочих місць

266 000 нових робочих місць створено у США за квітень, згідно з офіційною статистикою, оприлюдненою американським Міністерством праці у п‘ятницю. Це значно менше, ніж мільйон нових робочих місць, створення яких передбачали експерти, а також менше ніж 770 000 нових робочих місць, створених в березні та 536 000 - у лютому.

Попри відновлення економіки, кількість робочих місць у США все ще на 8 мільйонів менше, ніж рік тому - перед пандемією коронавірусу.

Президент США Джо Байден заявив, що уповільнення створення нових робочих місць свідчить на користь необхідності стимулювати економіку.

Байден пропонує Конгресу затвердити «План розвитку інфраструктури» та «План підтримки американських родин», обсягом 4 трильйони доларів. Плани передбачають масштабні державні вливання в економіку.

«Показники створення робочих місць цього місяця вказують, що ми йдемо вірним шляхом, - заявив Байден. - Однак, перед нами ще довгий шлях. Я зосереджений на тому, щоб забезпечити економічне зростання і створення робочих місць. Я зосереджений на вакцинаціях, я зосереджений ще на одному - на тому, щоб ті, хто тяжко працює в цій країні, не потерпали».

Задля відновлення економіки, США вже затверджували два пакети стимулів - один за часів президентства Дональда Трампа і другий - за президентства Байдена.

«Дехто критикує і говорить, що «План порятунку Америки» був непотрібний і що економіка сама б одужала, Сьогоднішній звіт підкреслює, з моєї точки зору, те, наскільки життєво важливими були наші дії», - додав Байден.

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