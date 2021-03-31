Електромобілі, дороги, інтернет. Детально про пріоритети масштабного плану Байдена з розбудови інфраструктури США

Більше 2 трильйонів доларів за десять років - стільки президент США Джо Байден пропонує спрямувати на розбудову американської інфраструктури, підтримку виробництва та створення робочих місць. Деталі плану, який Байден планує оголосити сьогодні під час свого візиту до Піттсбурга, було попередньо опубліковано на сторінці Білого дому.

Нова ініціатива під назвою «Робочі місця для Америки», буде представлена лише через декілька тижнів після того, як на початку місяця було схвалено «План порятунку Америки» - стимуляційний пакет обсягом 1,9 трильйона доларів.

План «Робочі місця для Америки», зокрема, включає такі напрямки державного фінансування:

$621 млрд - ремонт доріг та мостів а також покращення інфраструктури громадського транспорту.

З цієї суми 174 мільярди піде на розвиток використання електромобілів та переходу на використання чистої енергії, включаючи побудову загальнодержавної мережі підзарядок для електромобілів, стимулювання придбання таких машин, тощо.

Згідно з планом, 100% території США охопить високошвидкісний Інтернет

$100 млрд - на забезпечення «доступного, надійного швидкісного інтернету для кожного американця». В рамках програми передбачається, що 100% території США охопить високошвидкісний Інтернет. В Білому домі назвали пропозицію «історичною».

$111 млрд пропонується витратити на покращення водопостачання, включаючи 100% заміну свинцевих труб, модернізацію системи водопостачання.

$100 млрд - на модернізацію енергомереж і переходу на чисту енергетику.

$180 млрд - на розвиток науково-досліднцької діяльності

$300 млрд - на розбудову промисловості з метою захисту поставок критично важливих товарів, таких як напівпровідники, захисту від дефіциту товарів у часи пандемії, державні закупівлі з метою підтримки переходу на чисту енергію, створення робочих місць у США

$100 млрд - на розвиток робочої сили, через програми навчань та створення робочих місць Частково план пропонується профінансувати за рахунок підвищення податків.

Зокрема передбачається збільшити до 28% податку на прибуток підприємств. Також пропонується скоротити можливості для мінімізації податкового навантаження. В Білому домі наголосили, що такі заходи забезпечить, щоб великі американські корпорації сплачували справедливу частку.

Пропозиції із підвищення податків а також значний обсяг державних видатків, передбачених планом, вже викликали критику законодавців від Республіканської партії. Це може ускладнити затвердження плану в Конгресі США.

Окремо від плану розбудови інфраструктури Байден планує представити пропозиції із фінансування освіти та соціальних програм, стверджують у ЗМІ. Оглядачі зауважували, що адміністрація Байдена сподівається отримати більш широку підтримку законодавців для плану з розбудови інфраструктури і тому анонсує його першим.

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