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Кисень з атмосфери Марсу видобув ровер НАСА

MOXIE - пристрій, завбільшки з тостер, прикріплений до марсохода, зміг видобути кисень з атмосфери Червоної планети

Придатний для дихання кисень видобув з марсіанської атмосфери марсохід американської космічної агенції НАСА.

НАСА оголосило, що пристрій розміром з тостер, на марсоході зміг успішно вилучити діоксид карбону з атмосфери планети і потім електрохімічним чином відділити атоми кисню від молекул вуглекислого газу.

Атмосфера Марсу на 95% складається з вуглекислого газу. Решту, в основному, становить аргон та азот.

Можливість отримувати кисень а також зберігати його є важливою для планів створити базу на Марсі, де б могли перебувати астронавти, а також для повернення таких астронавтів на Землю.

«Кисень - не просто речовина, якою ми дихаємо, - говорить заступник Директора технологічних місій НАСА Джим Рейтер. - Від кисню залежить ракетне паливо і майбутні першовідкривачі повинні будуть виробити паливо на Марсі, щоб повернутись додому».

Марсохід НАСА досліджує Червону планету з 18 лютого і вже провів історичний перший політ свого гелікоптера.

22 квітня, лабораторія НАСА повідомила про проведення другого польоту на Червоній планеті. Другий політ тривав довше і відбувся на більшій висоті.

Політ зняла навігаційна камера марсоходу.

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