Прокуратура Нью-Йорка розслідує можливі кримінальні порушення в «Організації Трампа»

Прокуратура Нью-Йорка повідомила, що розслідування можливих порушень в «Організації Трампа» «більше не є виключно цивільним», за природою порушень.

«Ми зараз активно розслідуємо діяльність «Організацію Трампа» в кримінальному ключі, разом з окружним прокурором Мангеттена», - заявила пресі речниця Прокуратури Нью-Йорка Феб‘єн Леві.

Прокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс розпочала розслідування в 2019 році, після того, як юрист колишнього президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив на слуханнях в Конгресі, що Трамп завищував вартість активів, що отримувати кредити від банків та укладати угоди зі страхування на кращих умовах, але занижував вартість активів для цілей оподаткування, пише Politico.

Прокурор Мангеттена проводить окреме розслідування діяльності «Організації Трампа» і після тривалого правового протистояння, в лютому прокуратура отримала податкові документи Трампа за останні вісім років.

Трамп та «Організація Трампа» заперечують звинувачення і називають прокурорів політично заангажованими.

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