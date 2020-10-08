«Саміт рожевих окулярів»: експерти про підсумки цьогорічної зустрічі Україна-ЄС

«Україна може розраховувати на Європейський Союз». Такими словами закінчив свій виступ після зустрічі із Володимиром Зеленським головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Саміт Україна-ЄС став зовнішньополітичною перемогою Володимира Зеленського



Саміт Україна-ЄС став зовнішньополітичною перемогою Володимира Зеленського, - практично в один голос кажуть оглядачі. Успіху вдалося досягти, всупереч не вельми оптимістичним прогнозам. Напередодні преса писала, що через наступ на незалежність українських антикорупційних інституцій під загрозою опинився «безвіз». Власне, й сам саміт міг і не відбутись через пандемію. Але команді Зеленського вдалося домогтися чітких обіцянок.

«Партнери з ЄС запевнили, що безвізовому режиму нічого не загрожує, а Україна виконує всі необхідні критерії. І як тільки дозволить епідеміологічна ситуація, українці зможуть знову планувати свої подорожі до Європи», - заявив президент України Володимир Зеленський.

«плюси» переважали «мінуси»



Підбиваючи підсумки цьогорічної зустрічі Україна-ЄС, експерти кажуть: «плюси» переважали «мінуси». Дорікнути президентові можна хіба за те, що, відвідуючи Брюссель, він не скористався з нагоди зустрітися з генсеком НАТО. Згадують також про так і не отриману фінансову допомогу від ЄС, на перший транш якої українська команда розраховувала.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" сказав український дипломат, представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв.

За його словами, "Маркер успішності і саміту, і власне реформ, які обговорювалися на саміті, це питання отримання макрофінансової допомоги, рішення про яке ЄС ухвалив уже давненько. Йдеться про 1,2 мільярда. І якраз цього головного завдання не вдалося досягти».

Що ж до «плюсів», то до них аналітики відносять так званий «промисловий безвіз», про роботу над яким було згадано у спільній заяві. Коли він запрацює, зникнуть додаткові перепони на шляху до експорту української продукції в країни Євросоюзу. За оцінками, це принесе українському малому й середньому бізнесу до півмільярда євро прибутку на рік.

Також незаперечний успіх - згода ЄС оновити Угоду про асоціацію, - каже професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

«Дуже важливо, що Євросоюз погоджується на оновлення Угоди про Асоціацію. "Оновлення" - це дещо аморфне формулювання. Але те, що ЄС погоджується, це вже означає, що починаються переговори».

ЄС чітко дав зрозуміти, що є перспектива подальшого поглиблення відносин



Як додає Костянтин Єлісєєв, «ЄС чітко дав зрозуміти, що є перспектива подальшого поглиблення відносин, і про це свідчить згода ЄС на фактичне оновлення Угоди про асоціацію, щоб зробити її більш амбіційною»

Чи може команда Зеленського приписати усі ці "плюси" собі? Експерти заперечують. Як кажуть вони, у тому, що відбулося на саміті, є й результат роботи попередньої влади.

експерти дивуються майже повній відсутності критики на адресу української влади



Загалом, ділячись враженнями про цьогорічну зустріч у Брюсселі, українські експерти дивуються майже повній відсутності критики на адресу української влади. У спільній заяві немає згадки ні про політизацію правосуддя, ні про тенденцію до монополізації влади. Жодних гострих нагадувань про необхідність боротися з корупцією.

Як каже Єлісєєв, «Це був такий собі «саміт рожевих окулярів». У мене таке враження склалося, що європейські партнери закрили очі на існуючі проблеми, принаймні в публічній площині про них не говорили».

Євросоюз волів донести всі критичні зауваження у непублічний спосіб



Чому уникали критики, звідки така поблажливість до України? На думку експертів, Євросоюз волів донести всі критичні зауваження у непублічний спосіб.

«Тут дипломатична позиція. Послати позитивний сигнал. В тому числі для Зеленського: «Не йди на поклон до Путіна, ми готові тебе бачити тут, в нашій команді, в Європі», - каже Олексій Гарань.

А Костянтин Єлісєєв нагадує: «Синхронно до Москви поїхав Медведчук, який зустрічався з Путіним. І це було, мені здається, не випадково. Гадаю, намагалися показати, що є інша альтернатива. І судячи із заяв Путіна, росіяни хотіли показали, що якщо ЄС критикуватиме, вимагатиме виконання умов, то в Москві можна отримати швидкі й дешеві гроші».

Як кажуть експерти, за нинішніх складних умов пандемії, економічного спаду, російської агресії, Євросоюз волів послати Україні чіткий сигнал підтримки. Необхідна критика прозвучала за дипломатичними лаштунками. А «домашні завдання» прописані у спільній декларації.

Тепер слово – за українською владою. Подальший прогрес у відносинах України і ЄС буде обумовлено прогресом відповідних реформ.

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