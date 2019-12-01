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На саміті НАТО Трамп акцентуватиме увагу на загрозах від Росії та Китаю

  • Голос Америки

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Президент США Дональд Трамп планує зустрітись з більше 10 лідерами країн-членів НАТО під час саміту. Саміт НАТО, присвячений 70-річчю Альянсу відбудеться в Лондоні наступного тижня.

Під час зустрічей президент США планує наголосити на викликах, що створюють Росія та Китай для НАТО та міжнародної спільноти. Про це журналістам у п‘ятницю сказав високопосадовець адміністрації Трампа, пише CNBC.

«Росія постійно виявляє зневагу до суверенітету та територіальної цілісності своїх сусідів. Звичайно це буде обговорюватись на саміті лідерів», - заявив посадовець під час конференц-дзвінка з журналістами.

Посадовці адміністрації Трампа також зауважили прагнення Китаю відігравати більшу роль у світі і наголосили на ризиках технологій 5G.

«Ми наполягатимемо на тому, щоб наші партнери по НАТО використовували надійних провайдерів мереж 5G, які заслуговують на довіру. Вони не хочуть дозволити Комуністичній партії Китаю забирати їхні дані, або мати доступ до мереж. Це дуже важливий пріоритет для нас і президент на цьому наголосить», - заявив посадовець.

Все ж крім обговорення загроз міжнародній безпеці, під час саміту лідерам країн треба буде багато уваги приділити політичним дискусіям стосовно майбутнього Альянсу, хвилюються оглядачі.

Дональд Трамп раніше висловлював сумніви у ефективності Альянсу, а також зауважував, що США несуть непропорційно великий тягар в забезпеченні колективної безпеки.

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Президент Франції Еммануаль Макрон минулого тижня висловив сумнів у доцільності положення про колективний захист - основоположної статті Альянсу, викликавши різкий коментар канцлера Німеччини Анґели Меркель. «Навіть більше ніж під час Холодної війни, утримання НАТО - в наших найкращих інтересах, - сказала Мекрель виступаючи в парламенті, - Європа наразі не може себе захистити сама».

/**/ /**/ Еммануель Макрон на прес-конференції у Парижі з генеральним секретарем НАТО 28 листопада 2019 р.
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Президент іншої країни-члена НАТО, Туреччини, - Реджеп Таїп Ердоган викликав критику союзників, коли надіслав війська до Сирії, а також при купівлі російської системи протиракетної оборони.

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Чого очікувати від саміту НАТО наступного тижня. Відео
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Чого очікувати від саміту НАТО наступного тижня. Відео

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