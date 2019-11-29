Макрон виправдовує “діалог” з Росією і критикує Туреччину перед лондонським самітом НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує, щоб зустріч керівників НАТО у Лондоні 3-4 грудня була не просто святкуванням 70-річчям створення союзу, а нагодою для обговорення нагальних завдань і проблем альянсу.

Французький президент заявив, що він не відмовляється від своїх слів у нещодавньому інтерв’ю про ”смерть мозку НАТО”.

...Чіткий, жорсткий і вимогливий діалог з Росією.

“Напевне нам потрібно було прокинутися. Я досить радий, що так сталося, і ми уважно подивимося на нашу мету й головні завдання… Я і далі наполягаю на тому, що зробив, знявши двозначності, бо в умовах сьогоднішніх реальних загроз ми повинні говорити не просто лише про фінансові справи”, - сказав Макрон у четвер на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Парижі.

Макрон наголосив, що для миру і безпеки у Європі та зокрема, “щоб не допустити погіршення ситуації в Україні”, потрібен “чіткий, жорсткий і вимогливий діалог з Росією”, який не є свідченням “наївності чи слабкості”.

“Саме тому ми разом з канцлером Анґелою Меркель 9 грудня проведемо “Нормандський саміт”, щоб далі працювати над втіленням Мінських угод”, - згадав він про плановану чотиристоронню зустріч у Парижі, на якій очікують також президента України Володимира Зеленського і президента Путіна.

Підтвердивши участь Франції у посиленні позицій НАТО для стримування Росії в регіонах Балтійського та Чорного морів, французький президент заявив: “Ми завжди будемо суворі, коли йдеться про наш суверенітет, чи суверенітет наших партнерів, але відсутність діалогу з Росією не зробила європейський континент безпечнішим”.

“Ворог не Росія і не Китай... а тероризм”

Еммануель Макрон сказав, що Північноатлантичний альянс для ефективної роботи повинен визначитися з тим, звідки походять загрози.

“Хто наш спільний ворог? Нам треба це з'ясувати це дуже стратегічне питання. Деколи я чую, що наші вороги це Росія, або Китай. Чи треба нам називати ту чи іншу країну нашим ворогом? Я так не вважаю. Очевидно, що спільним ворогом для альянсу є тероризм, який завдав ударів в усіх країнах”, - доводив керівник Франції.

На прес-конференції у Парижі неодноразово було згадано, що Франція, окрім участі в операціях проти так званої “Ісламської держави” на Близькому сході також веде бойові операції проти ісламістів у країнах північної Африки.

Цього тижня 13 французьких військових загинули в результаті зіткненні вертольотів, які брали участь в бойових операціях в африканській країні Малі.

Франція, яка має найбільше мусульманське населення серед країн Євросоюзу, в останні роки зазнала низки жахливих терористичних нападів

Питання до Туреччини

Макрон також гостро скритикував поведінку члена НАТО - Туреччини, за її односторонні бойові дії на півночі Сирії, які Анкара координувала найбільше з Москвою, а також згадав про придбання Туреччиною російських ракетних комплексів S-400.

“Я усвідомлюю міркування безпеки турецьких союзників. Вони зазнали багатьох терористичних нападів на своїй території. Але водночас не можна вимагати солідарності й підтримки, розпочавши військову інтервенцію, яка загрожує операціям коаліції проти “Ісламської держави””, - сказав він, закинувши, що Туреччина “без консультацій і без координації” вдалася до дій, “які мають прямі наслідки для інших”.

Еммануель Макрон при цьому не згадав про рішення президента Сполучених Штатів, Дональда Трампа про виведення американських військ з півночі Сирії, яке відбулося одночасно з початком турецької інтервенції і застало зненацька багатьох союзників по НАТО.

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