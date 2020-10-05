У Посольстві США роз‘яснили, що означають санкції проти Деркача

Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об’єктом санкцій, а компанії - юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими.

Про такі положення американських санкцій нагадав речник посольства США в Україні Деніел Лангенкемп у відео з поясненням щодо американських санкцій введених 10 вересня проти Андрія Деркача «та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США». Звернення речника, опубліковане 5 жовтня наголошує, що Деркач «підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами та вже понад десять років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі».

«Сполучені Штати залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність нашої демократії, та продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній до або пов’язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб», - йдеться у заяві.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Міністерство фінансів США в своїй заяві для преси, виданій у час запровадження санкцій, зауважило, що Деркач прямо та опосередковано долучався, спонсував, приховував, та іншим чином був співучасником міжнародного втручання, намагаючись зашкодити майбутнім президентським виборам у США.

Відомство навело декілька прикладів таких дій.

З кінця 2019 та, щонайменше, до середини 2020 року «Деркач проводив приховану кампанію впливу, просуваючи неправдиві та необґрунтовані повідомлення щодо посадовців США на виборах 2020, підштовхуючи розслідування щодо корупції в Україні та США, спрямовані на досягнення кульмінації перед днем виборів».

З травня по липень 2020 року Деркач «видав відредаговані аудіозаписи та іншу непідтверджену інформацію з метою дискредитувати посадовців США і висунути необґрунтовані звинувачення проти політиків у США та за кордоном».

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