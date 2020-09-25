США запровадили санкції проти іранських суддів за порушення прав людини

Сполучені Штати в четвер ввели санкції проти революційного суду Ірану двох суддів та трьох в’язниць.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що іранський суддя Сеєж Махмуд Садаті, суддя Мохаммад Солтані, розділ 1 Революційного суду Ширазу а також три в‘язниці, відповідальні за низку порушень прав людини.

«Це включає попередні випадки катувань, жорстокого, нелюдського, або зневажливого поводження, або покарання, довільні затримування, відмову у правах тим, хто лише хотів практикувати свою віру, проводити мирні зібрання та виражати свої думки», - заявив Помпео.

Він наголосив на «жахливій справі» Невада Афкарі, 27-річного спортсмена, якого було страчено в Ірані 12 вересня 2020 року, незважаючи на протести міжнародної спільноти. Президент США Дональд Трамп також звертався до Ірану стосовно Афкарі. Спортсмена-рестлера було заарештовано в 2018 році після його участі в протестах і звинувачено у вбивстві. Помпео заявив, що суд провели «поспіхом і надзвичайно несправедливо».

Введення санкцій наголошує на «справжній ролі революційних судів та їхніх суддів, які є лише інструментом для втілення брутальної ідеології іранського режиму та придушення опозиції, - говорить Помпео. - Вони не проводять справедливе судочинство, але намагаються позбавити народ Ірану справедливого судового розгляду, прав людини та основоположних свобод».

Посадовці Ірану засудили американські санкції.

Раніше цього тижня, США запровадили санкції проти Міністерства оборони Ірану та учасників ядерної програми, оголосивши про повернення міжнародних санкцій ООН проти Ірану - питання з якого ООН ще не видало роз‘яснення.

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