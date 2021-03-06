Сенат США схвалив пакет економічних стимулів, поданий Байденом

Після більш ніж доби розгляду, Сенат США затвердив запропонований президентом Джо Байденом пакет заходів, що мають стимулювати економіку США та допомогти американцям у часи пандемії.

За законопроект проголосувало 50 сенаторів від Демократичної партії, проти проголосувало 49 сенаторів-республіканців.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що говорив з Байденом одразу після голосування. «Він склав чудовий план, - сказав Шумер пресі після прийняття законопроекту, - потужний та глибокий, але також і дуже популярний, тому ми мали наснагу його затвердити, навіть якщо це потрібно було зробити лише нашими 50 голосами».

Розгляд законопроекту почався в п’ятницю і тривав до суботнього ранку. Процес голосування зайняв більше 12 годин, зокрема, через те, що демократам знадобився час, щоб заручитись підтримкою сенатора від своєї ж партії Джо Менчіна, який виступив за обмеження доплат із страхування, передбачених в законопроекті.

Координатор республіканців у Сенаті сенатор Джон Тун розкритикував Шумера за неорганізованість голосування. «Ці минулі 24 години були справді хаотичні, і якщо це був важливий тест, скоріш за все, він його провалив».

Масштабний пакет стимулів обсягом 1,9 трильйона доларів, зокрема передбачає прямі виплати $1400 американцям, які заробляють до 80 000 доларів на рік до податків. Також передбачені доплати обсягом $300 до виплат за безробіттям, збільшення харчової допомоги нужденним, надання допомоги на виплати за оренду житла, запроваждення пільгового кредитування для малого бізнесу, який постраждав від пандемії, тощо.

Сенатори відхилили пропозицію сенатора Берні Сандерса щодо збільшення мінімальної заробітньої плати до 15 доларів на годину, починаючи з 2025 року.

Для того, щоб набути дії закону, законопроект має отримати схвалення Палати представників США та підпис президента.

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