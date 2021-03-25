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Рейчел Левін стала першою жінкою-трансгендеркою, затвердженою Сенатом США на урядову посаду

Рейчел Левін

В середу Сенат США схвалив призначення Рейчер Левін на посаду помічника міністра охорони здоров‘я США. Вона стала першою жінкою-трансгендеркою, затвердженою Сенатом США на високу посаду у федеральном уряді.

Раніше Левін, педіатр за освітою, очолювала Міністерство охорони здоров‘я у штаті Пенсильванія.

Під час представлення кандидатури Левін у січні, президент США Джо Байден висловив впевненість, що за її керівництва буде зроблено значний прогрес у подоланні пандемії COVID-19.

Левін «привнесе стабільне лідерство та важливі експертні знання, потрібні, щоб вивести людей з цієї пандемії - незважаючи на те, в якому поштовому окрузі вони живуть, якої вони раси, яку релігію сповідують, яку статеву орієнтацію мають, на їхню гендерну самоідентифікацію, або неповносправність - і дасть відповідь на потреби нашої країни у цей критично важливий момент і надалі», - заявляв Байден.

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер назвав призначення історичним. «Затвердження Рейчел Левін являє собою важливий етап для американської громади ЛГБТ. Вона стане першим відкритим трансгендером, яку будь-коли затверджували в Сенаті Сполучених Штатів. Арка історії довга, але вона нахиляється у бік справедливості», - заявив Шумер перед голосуванням у середу.

Питання трансгендерства поставало під час слухань в Сенаті. Сенатор від Республіканської партії Рон Пол порівняв операцію із зміни статі із каліченням статевих органів. Левін відповіла, що «трангендерна медицина є дуже складною, сповненою нюансів сферою і стандарти догляду було розроблено». Вона висловила готовність співпрацювати з Полом, з метою обговорення медичних аспектів трансгендерства. Деякі політики від Демократичної партії розкритикували Рона Пола за позицію, висловлену під час слухань.

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