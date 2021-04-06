США закликають встановити єдиний мінімальний податок для підприємств усього світу

США співпрацюватимуть із країнами «Велкої 20-ки», щоб встановити єдину мінімальну ставку оподаткування прибутків підприємств. Про це заявила міністерка фінансів США Дженнет Єллен у своїй онлайн промові перед Чиказькою радою світових справ.

Єллен критично відгукнулась про практику так званих «перегонів до дна», коли різні країни, намагаючись переконати міжнародні корпорації розміщувати у них свої виробництва та офіси, конкурують між собою і пропонують компаніям якомога нижчі ставки оподаткування та різні податкові пільги. Критики такої політики вважають, що ці «перегони» посилюють ризики для бюджетів країн, зокрема в сфері фінансування соціальних видатків.

Ми працюємо з країнами G-20 над узгодженням світового мінімуму податку на прибуток, який може зупинити «перегони до дна»

«Важливо співпрацювати з іншими країнами, щоб усунути тиск конкуренції в сфері оподаткування та розмивання корпоративної податкової бази, - заявила Єллен. - Ми працюємо з країнами G-20 над узгодженням світового мінімуму податку на прибуток, який може зупинити «перегони до дна».

«Разом ми зможемо використати світовий мінімальний податок, щоб переконатись, що світова економіка розвивається на основі більш рівномірних умов в оподаткуванні міжнародних корпорацій, для підтримки інновацій, зростання та добробуту», - додала посадовиця.

Прикладом агресивної політики «перегонів до дна» часто називають Ірландію, яка приваблює корпорації значними податковими пільгами

Ініціатива встановлення єдиної ставки податку обговорювалась раніше в рамках ОЄСР, однак наразі невідомо, чи отримає вона підтримку серед інших країн. Зокрема, прикладом агресивної політики «перегонів до дна» часто називають Ірландію, яка приваблює корпорації значними податковими пільгами. Наприклад, Європейський Союз засудив як несправедливі пільги надані Ірландією корпорації Apple, а Європейська Комісія вимагає від Apple сплатити 14,4 мільярда доларів, буцімто, недоплачених податків. Apple відклав ці гроші на резервний рахунок, поки триває судова справа. В липні 2020 року суд став на бік Ірландії та Apple, ЄС подав апеляцію.

Встановлення єдиного податку покликане зменшити конкуренцію між країнами за залучення бізнесу а також може полегшити США завдання втримати у себе корпорації, навіть після затвердження масштабного плану з підтрмки інфрастуктури, який просуває президент США Джо Байден.

Задля фінансування цього плану, Байден пропонує підвищити податок на прибуток підприємств з 21% до 28% у США а також зменшити можливості для корпорацій мінімізувати податки через переведення прибутків у офшорні зони.

Плани Байдена із збільшення оподаткування підприємств наразилися на критику політиків-республіканців. Ініціативу також розкритикувала впливова бізнес-асоціація Американська торгова палата.

Минулого тижня лідер меншості в Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл заявив, що президентська ініціатива може перетворитись на «масштабне зусилля із підвищення податків для підприємств та осіб».

Деякі політики від Демократичної партії також виступили проти підвищення податків. Сенатор-демократ Джо Менчин в інтерв‘ю радіо West Virginia в понеділок заявив, що виступатиме проти, а також, що «шість-сім демократів також мають рішучі переконання щодо цього». Він, все ж припустив, що податок може бути збільшено до 25%, що є «середнім у світі».

Маємо 51 чи 52 корпорації у Fortune 500, які не сплатили жодного пенні податків, протягом трьох років

Байден відкинув критику стосовно того, що збільшення оподаткування може зашкодити відновленню економіки.

«Таких даних немає, - сказав Байден в понеділок під час спілкування з пресою. - Але маємо 51 чи 52 корпорації у Fortune 500, які не сплатили жодного пенні податків, протягом трьох років».

Політики так званого прогресивного крила Демократчної партії підтримують план Байдена, наголошуючи на необхідності більш рівноправного оподаткування.

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