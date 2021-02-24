Кандидат на посаду голови ЦРУ заявив про важливість «твердого та послідовного» підходу щодо Росії

Кандидат на посаду директора ЦРУ Вільям Бернс відповів на питання американських законодавців щодо своїх пріоритетів в разі затвердження на посаду.

Бернс назвав чотири основні пріоритети, які впливатимуть на його діяльність в разі затвердження на посаду: Китай, розвиток технологій, персонал та партнерства.

В своєму вступному слові під час свідчень Бернс наголосив, що у сучасному світі поряд із «звичними загрозами, від тероризму, розповсюдження ядерної зброї до агресивної Росії, провокацій Північної Кореї і ворожо налаштованого Ірану, постали нові виклики, такі як зміна клімату, непевність стосовно здоров‘я, від чого постраждав американський народ; кіберзагрози становлять все більший ризик для суспільства, а хижацьке лідерство Китаю становлять найбільше геополітичне випробування для нас».

Стосовно Росії, Бернс наголосив: «Немає заміни твердому та послідовному підходу стосовно путінської Росії».

«Інколи ми маємо більше вплив на розрахунки Путіна, коли він бачить, що тверда відповідь надходить не лише від Сполучених Штатів, але і від союзників у Європі та інших», - додав він.

Бернс висловив занепокоєння щодо спроб Росії втрутитись у вибори США а також нещодавню масштабну хакерську атаку на SloarWinds, від якої постраждала низка установ США і в якій підозрюють Росію.

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