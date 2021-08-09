США ввели санкції проти «Білоруськалія», Олімпійського комітету країни, та інших

9 серпня, в річницю президентських виборів у Білорусі, які в міжнародній спільноті називають «шахрайськими» і які стали початком численних протестів в країні, а також з огляду на тривалі репресії проти білоруської опозиції з боку режиму Лукашенка, президент США Джо Байден видав наказ, яким розширив дію санкцій проти білоруського режиму.

Із заявами про санкції проти режиму Лукашенка в цей день виступили також ЄС, Велика Британія та Канада.

Наказ Байдена наголошує на «шкідливій діяльності білоруського режиму і утисках демократії та прав людини і основоположних свобод в Білорусі, включаючи приховані та репресивні дії на шахрайських білоруських президентських виборах та після них, а також знищення політичної опозиції та організацій громадянського суспільства та створення небезпеки і перешкод для руху цивільної авіації».

Санкції запроваджені США включають блокування активів, візові обмеження для членів білоруського уряду та центробанку Білорусі, оборонної промисловості, галузі калійних добрив, сфери безпеки, виробництва тютюну, будівельної та транспортної галузі.

Під санкції, зокрема, потрапили:

- «Білоруськалій», одне з найбільших державних підприємств країни, що, за заявою Міністерства фінансів США «є джерелом незаконних статків режиму».

- Національний олімпійський комітет Білорусі, який звинувачують в участі у відмиванні коштів, уникненні санкцій та візових заборон. Також йдеться про те, що комітет не захистив спортсменів від «політичної дискримінації та репресій».

- 15 компаній та їхні керівники, що надають підтримку режиму Лукашенка.

- Компаній в сфері виробництва тютюну, бузівництві, енергетиці, транспорту.

Точний перелік підсанкційних осіб визначає міністр фінансів США у координації з держсекретарем. Правила, що регулюють відачу американських віз для підсанкційнх осіб визначить Міністр внутрішньої безпеки США в координації з держсекретарем, йдеться в наказі.

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